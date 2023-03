Doublé historique des Ravens aux nationaux de basketball universitaire

Les Vikings et les Vikettes de l'Université Victoria avaient été les derniers à dominer le réseau du basketball universitaire au Canada lors d'une même saison, en 1984-1985.

L'équipe masculine des Ravens l'a emporté dans des circonstances complètement incroyables en comblant un retard de 23 points pour finalement signer un gain de 109 à 104 en double prolongation contre les X-Men de St. Francis Xavier, l'université qui accueillait le tournoi.

On savait qu'on allait se battre jusqu'à la fin peu importe le pointage. C'était une très bonne équipe de l'autre côté, je suis fier de mes coéquipiers. C'est un sentiment incroyable en ce moment , a confié le joueur des Ravens Aiden Warnholtz.

« C'était notre équipe contre toute la planète. C'était comme dans un film. J'ai pris part à plusieurs matchs de folie dans ma carrière, mais celui-là les surpasse tous. » — Une citation de Aiden Warnholtz, joueur des Ravens de l'Université Carleton

Les locaux sont sortis en force en début de match pour prendre les devants 27 à 17 à l'issue du 1er quart. Les choses ne se sont pas améliorés pour les Ravens au second engagement, alors qu'ils tiraient de l'arrière par 13 points à la mi-temps.

Fidèles à leur réputation, les hommes de Taffe Charles sont revenus de l'arrière au 3e quart pour réduire l'écart à deux unités avec 10 minutes à jouer dans cette rencontre, avec un pointage de 60 à 58 au tableau d'affichage.

Aiden Warnholtz a ensuite pris le volant. Le joueur étoile des Ottaviens a réussi un tir de 3 points digne de Michael Jordan pour créer l'égalité à 82 de chaque côté et, par le fait même, forcer la tenue d'une période de prolongation.

Avec 20 secondes à écouler au temps supplémentaire, Connor Vreeken a à son tour converti un tir de derrière l'arc pour donner les devants aux Ravens, mais Avan Nava a immédiatement assuré la réplique pour les représentants de St. F-X.

La dernière période de prolongation a été l'affaire de Warnholtz, qui a terminé la rencontre avec 23 points et 11 passes décisives. Le garde de 4e année s'est mérité le titre de joueur du match et de joueur le plus utile du tournoi national pour une deuxième année consécutive.

Je suis immensément fier, c'était comme un rêve, une fantaisie. On va célébrer ce soir et demain on reprend le travail pour l'an prochain , a déclaré M. Charles après la remise des médailles.

« On déteste perdre plus qu'on aime gagner. Mes enfants plaisantent souvent que je pleure juste quand il est question de basketball. Gagner au plus haut niveau comme ça justifie tous les efforts faits en amont. » — Une citation de Taffe Charles, entraîneur-chef des Ravens de l'Université Carleton

Il s'agit d'une 17e conquête du trophée W. P. McGee en 20 saisons pour le programme masculin de l'Université Carleton.

Un 2e sacre pour l'équipe féminine

Du côté féminin, à Sydney, les Ravens ont mis la main sur le 2e trophée Bronze Baby de leur histoire au terme d'un match enlevant contre leurs rivales de division, les Gaels de l'Université Queen's.

Les joueuses de Dani Sinclair ont triomphé au compte de 71 à 59, menées par les 20 points et les 8 passes décisives de la toujours aussi efficace Kali Pocrnic. La Gatinoise Dorcas Buisa a également contribué avec 14 points et 4 assistances.

Les joueuses de Dani Sinclair remporte le championnat national pour une deuxième fois, après la conquête de 2018. Photo : Gracieuseté de U SPORTS

Elles tiraient pourtant de l'arrière 31 à 26 à mi-chemin dans le match, mais elles ont fini par avoir un déclic sur le plan offensif pour reprendre le momentum et filer avec la victoire.

À l'instar de leurs homologues masculin, les Ravens ont su performer sous pression sur la plus grande scène au pays, de quoi réitérer qu'un ADN de champions coule dans leurs veines.

Ces femmes ont fait un travail incroyable toute l'année. elles étaient plus dominantes que nous, honnêtement. On se sent comme si Carleton est au sommet du monde, c'est incroyable , a souligné Warnholtz.

Nul besoin de spécifier que les deux équipes de l'Université Carleton organiseront une grande célébration au cours des prochains jours pour fêter cette fin de semaine historique.

Les Gee-Gees se couvrent de bronze

Plus tôt en journée chez les hommes, les Gee-Gees de l'Université d'Ottawa n'ont fait qu'une bouchée des Vikes de Victoria, triomphant au compte de 78 à 58 pour repartir à Ottawa avec des médailles de bronze au cou.

Selon le garde Dragan Stajic, le Gris et Grenat a notamment prouvé qu'il avait la meilleure brigade défensive au pays au cours des trois jours de compétition.

Hier soir et ce matin, c'était difficile pour les gars et je suis fier qu'ils aient trouvé l'énergie pour jouer aujourd'hui. Cette saison est l'une de mes favorites en carrière, a déclaré l'entraîneur-chef de l'équipe , James Derouin, en référence à la défaite des siens face aux Ravens.

Les Gee-Gees ont pris les devants 15 à 14 après 10 minutes de jeu à caractère défensif. Les représentants de l'Université d'Ottawa ont gardé la même intensité au 2e quart pour filer aux vestiaires avec une avance de 7 points.

Les hommes de James Derouin se sont par la suite assurés de garder le momentum tout au long de la 2e mi-temps pour terminer leur séjour à Halifax sur le podium. Kevin Otoo a mené la charge du côté ottavien avec 20 points.

Dans mon coeur, on est la meilleure équipe au pays. On a juste eu un mauvais match hier. On a perdu contre nous-mêmes en ratant des tirs, pas parce que les joueurs de Carleton étaient meilleurs , a estimé Otoo en conférence d'après-match.

Après quatre saisons avec les Gee-Gees de l'Université d'Ottawa, l'ailier Guillaume Pépin tire sa révérence. Photo : Gracieuseté de L. Manuel Baechlin/The Charlatan

Par ailleurs, il s'agissait de la dernière partie de la carrière universitaire du joueur étoile Guillaume Pépin.