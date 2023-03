Pascal Bérubé et Joël Arseneau reçoivent un accueil triomphal au dernier congrès du PQ

Les députés de Matane-Matapédia et des Îles-de-la-Madeleine, Pascal Bérubé et Joël Arseneau, ont reçu un accueil très élogieux des membres et des militants du Parti québécois lors du Congrès national du parti qui s’est déroulé samedi à Sherbrooke.

Les péquistes se sont réunis pour faire le point sur la dernière campagne ainsi que pour discuter des différentes orientations du parti pour les prochaines années. Il s'agissait du 18e congrès de la formation politique indépendantiste.

Le Parti québécois, c’est une équipe réduite, mais avec de l’expérience et de l’énergie à en revendre. Malgré nos moyens réduits, nous avons réussi à imposer nos thèmes et à mettre le gouvernement sur la défensive , a lancé Pascal Bérubé pendant son allocution lors de l'ouverture du congrès.

Selon le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, ce congrès a aussi été l'occasion de réitérer que le Parti québécois demeure le parti des régions comme la formation politique l’avait annoncé lors de la dernière campagne électorale. Avec deux des trois députés péquistes élus provenant de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau croit que le PQ réussit à faire rayonner les régions.

Les gens se rendent compte qu'un gouvernement avec 90 députés qui parlent tous d'une seule voix ne laisse peu de place, justement, à des opinions divergentes et à l'opinion des régions. On veut être une opposition de propositions pour offrir la parole à ceux qui en besoin , renchérit Joël Arseneau.

Il croit aussi que la souveraineté possède une meilleure cote auprès de l’électorat. L’effervescence, l’enthousiasme et la confiance des militants des jeunes et moins jeunes sont réels. On voit que le mouvement de l’indépendance est en pleine relance et que les gens sont contents de parler de souveraineté et d’un projet de société porteur , s’exclame-t-il.

Un plan en quatre étapes pour présenter le souveraineté

Le PQ a profité de l’occasion pour dévoiler son grand chantier pour l'indépendance. Il s’agit d’un plan en quatre étapes destiné à convaincre la population d’appuyer le projet de la souveraineté du Québec.

Tout d'abord, il est question d'un dépôt, au mois de juin, du nouveau budget pour l'an 1 d'un Québec indépendant. Ce document détaillera ce à quoi ressembleront les finances publiques si les impôts étaient tous rapatriés dans un Québec souverain. Cet exercice avait d'abord été réalisé en 2005 sous la plume de François Legault, qui était alors député péquiste.

Par la suite, objectif pour 2024 est le dépôt d'un plan en immigration en réponse à celui établi par le gouvernement fédéral dans l’optique de protéger la langue française et pour préserver le poids politique du Québec à l’intérieur de la fédération canadienne, selon le Parti québécois.

L'année suivante, la publication d'un livre bleu expliquerait concrètement ce que serait le Québec indépendant.

Finalement, en 2026, le Parti québécois souhaite présenter une définition de la citoyenneté dans un Québec souverain.

Des ambitions qui se sont reflétées samedi au Congrès, selon l'ancienne député de Gaspé Méganne Perry Mélançon qui est aujourd'hui porte-parole nationale pour le Parti québécois.

« En ce moment il se passe quelque chose de très important qui va marquer l'histoire. On repart la machine, comme le chef Paul St-Pierre Plamondon disait. [...] C'est ce qu'on sent en ce moment, tout le monde a envie de mettre la main à la pâte. » — Une citation de Méganne Perry Mélançon, porte-parole nationale du Parti québécois

La députée péquiste sortante de Gaspé, Méganne Perry Mélançon, a perdu par 710 voix lors des dernières élections face au candidat de la Coalition avenir Québec, Stéphane Sainte-Croix. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Les militants ont également participé à un vote de confiance concernant le leadership de leur chef. Celui-ci a été reconduit avec une forte majorité, soit de 98,51 %, ce qui représente un record selon les intervenants au Congrès.

C’est la première fois depuis 2017, soit depuis le passage de Jean-François Lisée à la chefferie, qu’un chef du Parti québécois est soumis à un vote de confiance.

Un nouveau Conseil exécutif national a également été élu.

Avec les informations de Marguerite Morin, d'Alexandre Duval et de La Presse canadienne