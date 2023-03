L’argent en lancer du poids pour Samuel Bourque au championnat U Sports en athlétisme

L’athlète de Notre-Dame-de-Kent, au Nouveau-Brunswick, a réussi un lancer de 16 m 40 pour prendre le deuxième rang et la médaille d’argent dans l’épreuve du lancer du poids. Il était classé cinquième au pays avant la compétition.

Il s’agit de la première médaille à un championnat canadien d’athlétisme universitaire pour un membre des Aigles Bleus depuis la performance du coureur Joël Bourgeois, dans les années 1990.

Le gagnant a été Mark Bujnowsli, des Gryphons de l’université de Guelph, avec un lancer record de 19 m 08. Anthony Labbée, du Rouge et Or de l’Université Laval, a fini troisième avec 16 m 39.

« Je suis excité de cette performance et de cette médaille. Je viens de réaliser un rêve à ma quatrième saison avec les Aigles Bleus. Je suis surpris que ce soit l’argent et non le bronze, c’est encore plus excitant. »