La location d’une résidence principale sera permise dès le 25 mars au Québec

Dès le 25 mars prochain, il sera possible de louer sa résidence principale en Abitibi-Témiscamingue et ailleurs dans la province sur des plateformes numériques d’hébergement touristique pendant moins de 30 jours.

La loi 67 sur l'hébergement collaboratif qui entre en vigueur permet ce genre d'activité dans toutes les municipalités.

Les règlements d’urbanismes existants qui interdisent de louer sa résidence principale deviennent ainsi caducs.

Les municipalités pourront toutefois, après un processus référendaire, réglementer l'offre d'hébergement touristique dans une résidence principale.

À Rouyn-Noranda, louer sa résidence était déjà permis après l'adoption d'un règlement de zonage en 2016 et la Ville ne compte pas changer de dispositions, confirme le service des communications de la municipalité.

Les municipalités de Val-d’Or et d'Amos n'ont pas non plus l'intention de limiter ces activités à certains secteurs.

La Ville de Témiscaming entend, cependant, encadrer ce type d’hébergement avec un nouveau règlement de zonage dans les mois à venir.

Pierre Gingras maire de Témiscaming Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

Le maire Pierre Gingras rappelle que le conseil municipal doit retourner à la table à dessein puisqu'un premier projet de règlement n'a pas abouti.

Nous autres, c'est sûr qu'on s'est dit au départ, on manque de logement à Témiscamingue, donc on s'est dit peut-être que c'est une bonne chose de regarder ça comme il faut pour éviter que des logements se retrouvent sans personne dedans, puis seulement pour servir du Airbnb. On a réfléchi là-dessus, on a bien compris le règlement. On a eu plus de discussions, d'interrogations et maintenant on est prêt à travailler pour qu'il soit acceptable pour tout le monde , ajoute le maire.

Au Témiscamingue, seulement trois permis de location de résidences principales ont été délivrés par le gouvernement.

C'est que les prioritaires doivent détenir un permis pour une telle activité, explique Daniel Dufault, urbaniste à la MRC de Témiscamingue.

Chaque municipalité a un peu à se poser la question, c'est quoi mon intérêt à réglementer? Est-ce que c'est parce que l'hébergement touristique cause des nuisances parce qu’il y a des fêtes ou du stationnement sur la rue ou un volume additionnel de déchets. Si elle ne veut pas réglementer, est-ce que c'est parce qu'il y a une pénurie au niveau de l'offre touristique conventionnelle, comme les hôtels, les auberges, est-ce que la municipalité veut favoriser une diversité d'hébergement touristique sur son territoire , indique le responsable.

« Est-ce que la municipalité veut ou pas intervenir dans le marché privé? Ce sont les questions que les municipalités vont se poser pour savoir si on réglemente ou pas. » — Une citation de Daniel Dufault

Pour les résidences secondaires et les chalets, le chiffre est de 32 autorisations qui sont délivrées par le ministère du Tourisme.

Rappelons que la loi 67 du gouvernement avait suscité une levée de boucliers de la part des municipalités au moment de son dépôt par la ministre des Affaires municipales Andrée Laforest.