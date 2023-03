Des réfugiés ukrainiens peinent à trouver un emploi à l’Î.-P.-É.

À l’époque, elle pensait qu’elle n’aurait aucun mal à trouver un emploi. Elle détient deux maîtrises, l’une en linguistique et l’autre en tourisme et hôtellerie. Elle a également travaillé pendant des années comme interprète à Kiev, la capitale de l’Ukraine.

Tetiana Lysak est arrivée à l'Île-du-Prince-Édouard à l'automne de 2022. Photo : Thinh Nguyen/CBC

Mais après six mois à l’Île-du-Prince-Édouard, Tetiana Lysak ne trouve toujours pas de travail. Elle a dit qu’elle avait envoyé son curriculum vitae à un certain nombre d’employeurs locaux, mais qu’elle n’avait obtenu aucune réponse.

« Maintenant, je suis désespérée. J’en arrive à un point où je serai heureuse de prendre n’importe quel emploi parce que je dois nourrir ma fille. » — Une citation de Tetiana Lysak

Pas un cas unique

Tetiana Lysak n’est pas seule dans cette situation.

Nikita Shupov est arrivé à l’Île en juin avec sa femme et leurs quatre enfants, après que l’invasion russe eut forcé sa famille à fuir.

Nikita Shupov a environ 15 ans d’expérience dans la conception graphique de mouvement, ayant travaillé avec de nombreuses stations de télévision ukrainiennes. Photo : Thinh Nguyen/CBC

Il a de l’expérience dans la conception graphique de mouvement, ayant travaillé au sein de nombreuses stations de télévision ukrainiennes.

Peu après son arrivée à l’Île-du-Prince-Édouard, il a trouvé un emploi contractuel dans son domaine auprès d’une entreprise locale, mais ce contrat a pris fin en octobre.

Nikita Shupov cherche du travail au Canada depuis cinq mois. Bien qu’il ait postulé pour des postes partout au pays, il n’a pas eu de nouvelles.

Je ne sais pas pourquoi , soutient-il.

Environ 200 arrivants ukrainiens à la recherche d’emploi

Yvette Doucette, coordonnatrice des services d’information de l’Immigrant & Refugee Services Association ( IRSA ) P.E.I., a mentionné qu’environ 200 nouveaux arrivants ukrainiens qui sont arrivés l’an dernier sont toujours à la recherche d’un emploi.

Yvette Doucette est coordonnatrice des services d’information de l’Immigrant & Refugee Services Association. Photo : CBC

Selon Mme Doucette, il est souvent difficile pour les nouveaux arrivants de trouver immédiatement un emploi dans leur domaine, même s’ils ont des années d’expérience dans leur pays d’origine.

Les nouveaux arrivants sont désavantagés, a-t-elle indiqué, parce qu’ils n’ont souvent pas accès au transport et peuvent faire face à des obstacles linguistiques.

Plusieurs facteurs à prendre en considération

C’est aussi une période calme de l’année, a-t-elle noté. Les six derniers mois ont peut-être été particulièrement difficiles pour les chercheurs d’emploi, le salaire minimum augmentant et l'île se remettant encore de la pandémie et de la tempête post-tropicale Fiona.

Dans le cas de Tetiana Lysak, qui a une formation dans l’hôtellerie et en tourisme, trouver un emploi peut devenir plus facile en avril ou mai lorsque l’industrie du tourisme reprend, fait part Mme Doucette.

Elle ajoute que les nouveaux arrivants doivent d’abord se renseigner sur la culture locale en milieu de travail, participer à des activités de réseautage et faire du bénévolat afin d’acquérir de l’expérience au Canada.

Demeurer à l’Île-du-Prince-Édouard

Nikita Shupov travaille à distance sur quelques projets en Ukraine tout en continuant à chercher des emplois ici. L’argent de ces projets à lui seul ne peut pas subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, a-t-il révélé.

Il a pensé à créer sa propre entreprise de conception graphique s’il ne peut pas obtenir un emploi en graphisme en mouvement à l’Île-du-Prince-Édouard.

Il prétend que d’autres provinces pourraient avoir plus de possibilités d’emploi, mais il ne veut pas déménager. L’environnement naturel local est similaire à celui de l’Ukraine et sa famille aime vivre ici.

« À l’Île-du-Prince-Édouard, tout le monde est amical et serviable. » — Une citation de Nikita Shupov

Quant à Tetiana Lysak, elle espère rentrer chez elle à un moment donné.

Pour l’instant, elle veut juste trouver un travail, et louer un appartement où elle et sa fille peuvent vivre. Mais elle dit qu’elle est de plus en plus incertaine pour son avenir.

Cette incertitude me donne maintenant un peu d’anxiété et me fait peur , fait-elle remarquer.

Jusqu’à présent, Tetiana Lysak est heureuse de recevoir des soutiens d’organisations locales. Elle est particulièrement reconnaissante à la famille d’accueil avec laquelle elle vit, qui l’a également aidée dans sa recherche d’emploi.

Ce sont des gens incroyables. Sans eux, je retournerais peut-être en Ukraine même s’il y a une guerre là-bas, parce que je ne survivrais pas ici toute seule , reconnaît-elle.