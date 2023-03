Les Canucks l’ont emporté 5-2 contre les Sénateurs

J.T. Miller et Nils Aman ont les deux obtenu un but et une aide pour les Canucks (28-32-5). Sheldon Dries a également marqué dans le filet. Pour sa part, Dakota Joshua a récolté deux mentions d'aide.

Les Sénateurs (33-28-4) ont eu des difficultés à déjouer le gardien Thatcher Demko, jusqu'en milieu de troisième période, lorsque Claude Giroux et Nick Holden ont marqué deux buts en deux minutes cinq secondes. Tim Stutzle a récolté une aide sur chacun des buts.

Demko a repoussé 18 tirs et Mads Sogaard a bloqué 25 des 30 lancers dirigés vers lui.

Kuzmenko a marqué dans un filet désert avec 14,8 secondes à jouer au match.

Alex DeBrincat a passé près d'inscrire les Sénateurs à la marque en troisième période, lorsqu'il a surpris Demko hors de sa position, mais n'a pu tirer dans la cage béante.

Les Canucks ont marqué 11 buts en désavantage numérique cette saison, à égalité avec les Hurricanes et les Flyers pour le deuxième plus haut total de la LNH , alors que les Oilers en ont 12.

Kuzmenko mène son équipe pour le nombre de buts cette saison, avec un total de 31.