COVID-19 : bientôt la fin d’une technique de dépistage des variants préoccupants à Ottawa

Tyson Graber, chercheur associé à l’Institut de recherche du CHEO et cochercheur principal du programme de surveillance des eaux usées, a récemment fait part de cette nouvelle sur les réseaux sociaux et l’a confirmé par courriel à CBC News.

La surveillance des eaux usées se poursuivra, soutient M. Graber, mais une technique plus rapide et moins coûteuse de détection des variants préoccupants – qui consiste à prélever des échantillons deux fois par semaine et à rapporter des résultats hebdomadairement – prendra fin ce mois-ci.

Comparativement à celui d’Ottawa, des laboratoires à Waterloo, à Guelph et à London ont généralement prélevé des échantillons et présenté les résultats toutes les deux semaines, met en contraste le chercheur.

Il est plus difficile d’identifier les nouveaux [variants préoccupants] et d’estimer leur croissance au sein de la communauté à cette faible fréquence [de dépistage] , explique-t-il dans un courriel à CBC.

Selon Tyson Graber, le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario a indiqué à l’institut de recherche que son financement dédié au dépistage rapide des variants préoccupants de la COVID-19 arriverait à échéance ce mois-ci.

En réponse à une demande de commentaires de la part de CBC News vendredi après-midi, le ministère a indiqué qu’il fournirait une réponse lundi.

Le séquençage génomique pour la suite

Le Dr Gerald Evans, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université Queen’s, affirme que la détection de variants dans les eaux usées est l’une des techniques sur lesquelles les scientifiques se sont appuyées au cours de la pandémie pour trouver ceux qui n’étaient pas encore apparus dans les échantillons de prélèvements.

Cela nous avertissait, par exemple, si un tout nouveau variant avec une nouvelle désignation grecque apparaissait , explique-t-il.

Nous allons devoir continuer à nous fier au séquençage génomique effectué sur les humains , poursuit le Dr Evans.

Cela fait désormais trois ans depuis que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le monde faisait face à une pandémie de COVID-19.

Les sous-variants d’Omicron continuent de se propager, mais les hospitalisations, les admissions aux soins intensifs et les décès se sont stabilisés.

Santé publique Ottawa a également déclaré, la semaine dernière, que les indicateurs de la COVID-19 demeurent généralement stables à des niveaux modérés à élevés dans la ville.

Avec les informations de Guy Quenneville de CBC News