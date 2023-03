Les leçons de la pandémie de COVID-19 trois ans après

Il y a trois ans, le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé déclarait officiellement la pandémie de COVID-19. Cet anniversaire donne l’occasion de tirer des leçons de ces trois années marquées par la perte de vies humaines et la maladie, mais aussi par des restrictions, des gestes barrières et des appels à la vaccination.

La médecin hygiéniste de Toronto, Eileen de Villa, reconnaît que c'était une période très difficile à gérer. Nous luttions contre un nouveau virus que nous ne connaissions pas encore très bien, donc nous devions être prudents dans notre approche en particulier parce que nous n'avions pas de vaccin , se souvient-elle.

Fermer une ville tout entière et demander aux gens de rester à la maison ont été des décisions très difficiles à prendre, car elles n'avaient jamais été prises dans les temps modernes , poursuit la Dre de Villa.

La Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste de Toronto, estime que la communauté peut être fière de ce qu'elle a fait durant ces trois années de pandémie. Photo : Radio-Canada / Turgut Yeter

En pensant à ceux qui ont perdu la vie en raison de la COVID au sein de la communauté, la médecin hygiéniste de Toronto admet qu’ il y a toujours de la place pour l’amélioration .

« Ça fait partie de la pratique médicale et de la réponse d’urgence de réfléchir à partir des leçons apprises. » — Une citation de Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste de Toronto

Eileen de Villa croit toutefois que Toronto et la province ont plutôt bien réagi durant ces trois années de pandémie, notamment grâce à la campagne d’immunisation.

Trois ans, jour pour jour : l’Organisation mondiale de la santé annonçait que la planète entrait en pandémie. Près de 7 millions de morts dans le monde, et plus 18 milles au Québec. La crise sanitaire de la COVID-19 n'est peut-être plus au coeur de nos vie comme elle l'a été, mais elle aura entrainé des changements dans nos habitudes. Retour sur ces trois années, avec Marie-Isabelle Rochon.

C'était la plus grosse campagne de vaccination dans l'histoire de la ville et du pays et nous pouvons en être fiers, non seulement parce que nous nous sommes protégés, mais aussi parce que nous avons protégé ceux qui nous entourent, surtout les plus vulnérables.

La Dre de Villa dit être aussi touchée par la réponse positive de la communauté durant cette période, en particulier grâce à la solidarité des résidents. Ces partenariats que nous avons créés seront utiles à l'avenir pour continuer de servir la communauté et pour être encore mieux préparés la prochaine fois que nous ferons face à une situation d'urgence.

« Nous avons bien des raisons d'être fiers en tant que communauté. » — Une citation de Dre Eileen de Villa, médecin hygiéniste de Toronto

À lire aussi : Une cérémonie pour brûler les traumatismes de la COVID-19

De son côté, le spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital général de Toronto, Isaac Bogoch, constate que ce virus a causé d'énormes dégâts .

Même si nous sommes maintenant dans une bien meilleure situation et que la vie [...] est retournée à une situation presque normale , le docteur met en garde, soulignant que le virus est toujours là et continuera a causé des dégâts, essentiellement parmi les personnes âgées et les personnes vulnérables.

Le Dr Bogoch déplore par ailleurs les désinformations qui circulent sur internet au sujet de la COVID et de la vaccination. Cela a d'énormes effets négatifs, car ça pousse les gens à prendre de mauvaises décisions et ça provoque des hospitalisations et des décès , dit-il.

Le spécialiste des maladies infectieuses veut souligner que les vaccins contre la COVID-19 réduisent de manière significative les infections et que la vaccination a changé le cours de la pandémie.

Isaac Bogoch reconnaît toutefois que la COVID longue demeure un problème et que nous avons besoin d’investir dans la recherche pour mieux la comprendre et l’étudier . Selon lui, 65 millions de personnes souffrent de la COVID longue à travers le monde.

Si les choses vont mieux maintenant cela ne signifie pas que ce soit terminé. Cela reste un gros problème , prévient le docteur, qui souligne que deux milliards de personnes dans la planète sont admissibles au vaccin mais ne l’ont pas encore reçu.

« Il y aura d'autres pandémies, il y en a toujours eu, la question c’est de savoir quand. » — Une citation de Dr. Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses à l'hôpital général de Toronto

Selon le Dr Bogoch, en cas de crise sanitaire, il faut travailler à l'échelle globale et non pas locale, il faut des systèmes de détection bien plus avancés et une meilleure coordination, cela n'a pas bien fonctionné durant cette pandémie , regrette-t-il.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, appelle pour sa part à se souvenir des plus de 51 000 personnes qui sont décédées de la maladie au cours des trois dernières années au Canada.

Avec les informations de Yanick Lepage