Partager des histoires pour souligner la Journée internationale des femmes à Calgary

L’événement Intergenerational Storytelling (récits intergénérationnels) a servi de tremplin pour faciliter des discussions sur les obstacles auxquels les femmes sont confrontées au cours de leur parcours.

Cette célébration des femmes et de leurs contributions était organisée par Women Owned Narratives (WON), un organisme local composé de bénévoles travaillant à faire entendre une plus grande diversité de voix.

Ornela Thieba, cofondatrice de WON , explique que la deuxième édition de cet événement est une célébration qui reconnaît le rôle important joué par les femmes dans la communauté, peu importe leur origine, leur parcours, ou au sexe qui leur a été assigné à la naissance.

Même si nous n'avons pas la même histoire, elles raisonnent avec nous toutes et ces expériences nous aident à connecter en tant qu’êtres humains , dit-elle. Ça permet de créer des liens plus forts entre communautés.

Ornela Thieba, cofondatrice de Women Owned Narratives, a organisé un premier événement pour la Journée des droits des femmes en 2022. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Différents groupes d'aide étaient aussi sur place pour présenter leurs services.

Mimi Wick, responsable de la communication et de la sensibilisation à Skipping Stone, un organisme de soutien pour personnes trans et non binaires, était assise à un kiosque orné d'arcs-en-ciel et de guides de ressources LGBTQ2S+ .

Il est primordial que des groupes comme [Women Owned Narratives] nous aident en nous incluant, car les femmes transgenres sont des femmes et les personnes transgenres féminines doivent être reconnues et incluses , souligne-t-elle.

Mimi Wick, responsable de la communication et de la sensibilisation à Skipping Stone, et Michelle Blossom, bénévole au sein de l'organisme, accueillaient des visiteurs samedi à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

L'inclusion des femmes transgenres dans cette célébration était d'autant plus significative compte tenu de la montée inquiétante des actes haineux à l'encontre de la communauté à travers le pays.

Les manifestations ciblant les drag queens, les membres de la communauté LGBTQ2S+ et les femmes trans ont fait l'objet de préoccupations au cours des derniers mois à Calgary.

Malgré les inquiétudes croissantes au sein de la communauté, Mimi Wick choisit de se concentrer sur les aspects positifs.

Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des gens qui sont ouverts. Il y a beaucoup de gens extraordinaires dans cette ville et ce n'est qu'une minorité bruyante qui aboie , affirme-t-elle.

Le défi des femmes migrantes

Les conférencières ont aussi abordé l'accès au soutien pour les femmes migrantes en Alberta.

La Calgary Immigrant Women's Association (CIWA) estime qu'entre 60 et 70 % des nouvelles arrivantes dans la ville débarquent avec des enfants. En 2021, l’organisation a offert de l’aide à plus de 15 000 femmes.

Quynh Le, coordinatrice de la sensibilisation avec la Calgary Immigrant Women's Association, dit que l’organisation a offert de l’aide à plus de 15 000 femmes en 2021. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Quynh Le, coordinatrice de la sensibilisation avec CIWA , dit avoir elle-même eu recours à différents programmes de l'organisation, notamment pour la garde d'enfants, à son arrivée en provenance du Vietnam.

On voit que c’est le plus gros enjeu auquel les femmes font face ici , dit-elle. Mais, je vois aussi les résultats de ces programmes pour permettre à un grand nombre de femmes ayant de jeunes enfants de continuer à travailler sans avoir à rester à la maison et à renoncer à leur carrière.

Après une reconnaissance territoriale, l'événement a commencé par une performance de la troupe de percussion Stardale Girls Drumming Group. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

En tant que femme migrante et future mère, Ornela Thieba souligne sa volonté de favoriser un mouvement centré sur le développement collectif de toutes les femmes.

Selon la jeune femme de 25 ans, la clé pour faire avancer la cause de l'égalité commence par des actions plus modestes telles que la création d'espace de discussions avec des amis et des membres de la famille.