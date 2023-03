La tragédie des étudiants étrangers victimes de surdoses

Ils quittent le Pendjab pour étudier dans les collèges et les universités canadiennes. Arrivés à destination, ils déchantent vite face au coût de la vie élevé et aux difficultés d’intégration. Certains réussiront à décrocher un diplôme et se faire une nouvelle vie. D’autres retourneront en Inde. D’autres encore ne rentreront jamais chez eux, victimes de surdoses : portrait d’un phénomène récent qui prend de l'ampleur dans la communauté indo-canadienne.

Depuis trois ans, les morts par surdose se multiplient dans la communauté indo-canadienne du Grand Vancouver. Plusieurs sont de jeunes étudiants venus seuls du Pendjab avec l’idée d’immigrer au pays.

Un jeune homme décédé récemment est arrivé ici 26 jours avant sa mort , se désole Narinder Singh Walia, président de la Gurdwara Dukh Nivaran Sahib, un temple sikh de Surrey. J’ai rencontré ses parents, ils avaient hypothéqué leur maison. Il n’a été ici que 26 jours et il est mort d’une crise cardiaque.

La crise a pris une telle ampleur que la Gurdwara Dukh Nivaran Sahib organise maintenant des collectes de fonds pour rapatrier les corps en Inde.

Quand quelqu’un meurt et qu’il n’y a pas de famille, on s’occupe des funérailles et on les renvoie dans leur pays , raconte-t-il. C’est pour ça que des gens nous contactent : parce qu’ils n’ont pas de famille ici, pas de proches, ce sont des étudiants de l'étranger qui sont seuls.

Narinder Singh Walia, président de Gurdwara Dukh Nivaran Sahib à Surrey, est un de ceux qui sonnent l'alarme par rapport aux décès d'étudiants étrangers au Canada. Photo : Radio-Canada

Depuis la fin de 2019, la Gurdwara a dépensé plus de 200 000 $ pour des funérailles et le rapatriement des corps de près d’une trentaine d’étudiants décédés.

Dans 80 % des cas, selon nos données, la cause du décès est une surdose, mais personne ne veut rien dire , déplore-t-il.

Impossible, toutefois, de quantifier le nombre de décès d’étudiants étrangers par surdoses avec certitude : aucune donnée officielle n’existe publiquement à ce sujet.

Source de honte

Jusqu’à récemment, le phénomène était tabou dans la communauté indo-canadienne. Depuis quelques mois, toutefois, des médias commencent à en parler ouvertement.

L’animateur de radio Harjinder Thind a commencé à en entendre parler il y a trois ans.

Un jeune étudiant est mort soudainement , raconte l’animateur à Red FM, une station de radio en langue pendjabie à Surrey, en banlieue de Vancouver. Il y a eu toutes sortes de rumeurs. Certains disaient qu’il s’était suicidé, d’autres qu’il était mort d’une surdose.

« Nous avons commencé à enquêter et nous sommes rendu compte que les jeunes étudiants en provenance de l’Inde se sentaient isolés et commençaient à consommer de l’alcool et des drogues, car ils se sentaient frustrés, seuls et avaient des problèmes financiers. » — Une citation de Harjinder Thind, animateur à Red FM

Auparavant, les jeunes étudiants étrangers provenaient de familles aisées. Plusieurs venaient au Canada avec leurs parents.

Ces familles étaient très aisées et avaient assez d'argent pour payer trois fois les droits de scolarité , raconte Harjinder Thind. Maintenant que les visas sont plus facilement accessibles, des gens avec moins d’argent – parfois même en situation de pauvreté – rêvent d’envoyer leurs enfants à l’étranger.

Ces familles de la classe moyenne n’hésitent pas à s’endetter pour permettre à leurs enfants d’étudier aux États-Unis, en Australie ou au Canada.

Les familles vendent leurs terrains, prennent des prêts à taux élevés et envoient leurs enfants à l’étranger , explique l'animateur de radio.

Du rêve à la réalité

Au Canada, ces jeunes rêvent d’échapper à la pauvreté et de devenir riches afin de rembourser les dettes contractées pour financer leur voyage au Canada.

Sur place, la réalité est tout autre.

Une fois au Canada, les jeunes étudiants peuvent travailler jusqu’à 20 heures par semaine, souvent dans des emplois au salaire minimum, et font face à un coût de la vie plus élevé que ce qu’ils avaient anticipé.

En additionnant les droits de scolarité, le loyer, la nourriture, les transports et le téléphone, Narinder Singh Walia a calculé qu’ils avaient besoin, en moyenne, de 3500 $ à 4000 $ par mois pour s’établir au Canada. Ils n’ont pas ça , dit-il.

Le quartier Downtown Eastside de Vancouver est fortement associé à la crise des surdoses et à un approvisionnement toxique, mais une majorité des décès concernent des hommes qui meurent seuls à la maison. Photo : Ben Nelms / CBC

Aux difficultés financières, il ajoute qu’une fois au Canada, il y a des drogues partout dans les rues. Ils vivent dans une chambre avec trois ou quatre personnes qu’ils ne connaissent pas. Une [d’entre elles] leur offre des drogues et ils acceptent, sans savoir ce qu’ils consomment.

C’est ce qui est arrivé au colocataire d’une connaissance de Gursewaa, un étudiant de l’Université polytechnique Kwantlen, à Surrey.

Ils n’ont pas de travail, ils consomment pour se sortir de la dépression , croit-il. Vous êtes loin de chez vous, ne connaissez personne, vous avez quelques amis, mais vous ne les voyez que deux ou trois heures par semaine, peut-être. Si vous avez quelqu’un avec vous ici, ça va, mais si vous venez ici seul, c’est trop difficile.

« Les parents envoient généralement leurs enfants à l’étranger pour qu’ils aient un meilleur avenir, mais quand quelque chose comme ça arrive, c’est très triste, non? » — Une citation de Gursewaa, étudiant à l'Université polytechnique Kwantlen

Plus d’aide nécessaire

En 2019, les étudiants étrangers – dont la majorité provenait de l'Inde – ont rapporté plus de 340 millions de dollars aux universités de la Colombie-Britannique.

Jusqu’à maintenant, ces établissements ont fait peu d’efforts pour aider ces étudiants, qui doivent concilier travail et études.

Devant ces tragédies, la police, les services de santé mentale de la vallée du Fraser, l'association des étudiants de l'université polytechnique Kwantlen et des politiciens ont tenté, récemment, de sensibiliser les étudiants à la crise des surdoses.

Je crois qu’il devrait y avoir de l’appui en ligne quand ils postulent. [Il faut] s’assurer qu’ils connaissent leurs droits et leurs obligations, ce qui peut probablement être fait en ligne, mais une fois ici, les établissements [postsecondaires] devraient avoir une responsabilité , croit le ministre du Travail de la Colombie-Britannique, Harry Bains, lui-même originaire du Pendjab.

À Surrey, le temple sikh de Narinder Singh Walia a aussi préparé de l’information à distribuer à la banque alimentaire locale et aux programmes d’aides pour les étudiants étrangers sur la crise des surdoses.

Il voudrait toutefois que le gouvernement dévoile des données sur les surdoses ciblant spécifiquement la communauté sud-asiatique afin d’illustrer l’ampleur du problème.

Je pense à tous ces gens qui sont morts d’une surdose, et dont les proches ne nous ont pas contactés , dit-il.

D’après un reportage de Dominique Arnoldi