Les Ravens éliminent les Gee-Gees et retrouvent leur place habituelle en finale

On a battu une très bonne équipe et on a fait un pas de plus vers notre objectif de remporter le championnat national. Cette victoire ne voudra rien dire si on ne gagne pas demain , a prévenu l'entraîneur-chef des Ravens après la victoire des siens.

Les triple champions nationaux en titre ont ainsi vengé leur défaite subie le week-end dernier en finale de la Coupe Wilson, remise annuellement au vainqueur des séries éliminatoires de l'Ontario.

Personne n'aime perdre à la maison, alors on voulait notre revanche ce soir , a reconnu Connor Vreeken, qui a mené les Ravens avec 27 points dans ce match.

On voulait gagner pour tous les anciens groupes des Gee-Gees qui se sont rendus ici et qui n'ont pas gagné. Ça fait très mal en ce moment , a confié Dragan Stajic, un garde du Gris et Grenat visiblement ébranlé après la défaite des siens.

Les Ravens ont offert une bien meilleure performance que la veille, alors que les Gee-Gees ont manqué d'opportunisme. Photo : Gracieuseté de L. Manuel Baechlin/The Charlatan

Les Gee-Gees avaient pourtant bien amorcé la rencontre avec une mince avance de 21 à 19 à l'issue des 10 premières minutes de jeu. Ils ont toutefois connu d'énormes difficultés sur le plan offensif au 2e quart, laissant leurs adversaires prendre les devants 40 à 33 à la mi-temps.

Les joueurs de l'Université Carleton ont gardé la même formule en début de deuxième demie pour accroître leur avance à 12 points au début du dernier quart. Les hommes de James Derouin se sont bien battus, mais ont finalement payé cher leur manque d'efficacité à l'attaque.

Je donne crédit aux Ravens, ils ont réussi des tirs difficiles et nous avons raté des opportunités quand on ne pouvait pas se le permettre , a analysé l'entraîneur-chef des Gee-Gees.

Encore du pain sur la planche

Les Ravens ont maintenant rendez-vous avec les hôtes du tournoi de fin de saison, les X-Men de l'Université St. Francis Xavier, en grande finale. Ils ont l'habitude d'avoir à faire à une foule hostile étant donné leurs succès des deux dernières décennies.

« Les autres équipes aiment nous détester. L'an passé en Alberta, ils nous ont attribué le thème musical de Darth Vader et on a mieux joué, alors si tout Halifax se met contre nous, ce n'est pas un problème. » — Une citation de Taffe Charles, entraîneur-chef des Ravens de l'Université Carleton

De leur côté, les Gee-Gees croiseront le fer avec les Vikes de Victoria, ceux qui étaient les favoris avant le début de la compétition.

J'ai une équipe de compétiteurs qui travaillent fort et je suis déçu pour eux, parce qu'ils ont fait tout ce que je leur ai demandé cette saison. Je pense qu'un titre de champions de l'Ontario et une médaille de bronze nationale serait une saison à succès, alors on va essayer de gagner demain , a expliqué M. Derouin.

On est un groupe de gagnants. Ce soir on souffe, mais demain on sera prêt à tout donner pour la 3e place , a renchéri Dragan Stajic.

Les Ravens ont le doublé dans leur mire

L'Université Carleton pourrait ajouter deux trophées à son cabinet cette fin de semaine. L'équipe de basketball féminin a également mérité sa place en finale du championnat national, qui se déroule à Sydney, en Nouvelle-Écosse.

C'est bien pour l'Université Carleton. Nos deux équipes se sont encouragées toute l'année et sont très proches. Espérons qu'on pourra tous deux gagner dimanche , a déclaré l'entraîneuse Dani Sinclair.

Les joueuses des Ravens ont vaincu les Huskies de Saint Mary's 65 à 46 dans le carré d'as, samedi, après avoir eu le dessus sur les Capers du Cape Breton au tour précédent.

Les joueuses ont suivi le plan de match et ont très bien joué, il faut leur donner du crédit d'avoir accompli le travail , a poursuivi Mme Sinclair.

Les Ravens tenteront maintenant de remporter un le 2e titre national de leur histoire en basketball féminin, elles qui avaient été couronnées championnes en 2018. Les joueuses de Dani Sinclair devront éclipser un adversaire qu'elles connaissent très bien en finale, les Gaels de l'Université Queen's.