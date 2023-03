Championnat provincial de dards : 350 compétiteurs à Saguenay

Plus de 350 personnes prennent part au Championnat provincial de dards qui se déroule en fin de semaine à Saguenay, dont une soixantaine de participants de la région.

Les enjeux sont de taille. Les gagnants remporteront non seulement le titre de champion provincial, mais aussi une participation aux championnats canadiens. Celui-ci se déroulera en juin prochain à Saint-Hyacinthe. Huit hommes et huit femmes forment l’équipe du Québec.

Selon le président de l’Association de dards du Québec, Kirk Perry, le calibre est élevé.

On a un très haut calibre au Québec. On a plusieurs joueurs québécois, incluant ceux du Saguenay, qui sont allés aux championnats mondiaux , a-t-il souligné.

Parmi ces joueurs, il y a Diane Gobeil de Larouche. Elle est la double championne canadienne en titre. Elle estime que ce sport lui a apporté beaucoup.

Je suis quelqu'un qui est quand même réservé et ça me surprend moi-même d'être rendue à ce niveau-là. Il y a bien des fois que les gens font du sport, puis ils disent que c'est impossible, mais c'est possible , a-t-elle partagé.

Diane Gobeil tente un tour du chapeau, soit de remporter trois fois le championnat canadien Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Manque de relève

Les joueurs rencontrés sur place sont unanimes pour affirmer qu'il y a un manque de relève.

Selon un joueur saguenéen de haut calibre, Marcel Simard, il y a des efforts à faire pour recruter davantage de jeunes.

On ne diffuse pas assez, on ne les encourage pas [les jeunes]. Il y aurait un projet à faire avec ça, mais ce sont toujours les commentaires qui manquent un peu pour nous aider à fournir de l’équipement , a-t-il exprimé.

Kirk Perry admet que les dards étaient plus populaires il y a une dizaine d’années. Il y a encore beaucoup de ligues qui se forment, mais des tournois pour bâtir une équipe, c'est plus rare. Il faut donner le mot, les gens amènent des jeunes , a-t-il indiqué.

Malgré tout, une équipe québécoise ira aux championnats canadiens juniors. Parmi les huit jeunes joueurs, deux sont originaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

D’après un reportage de Béatrice Rooney