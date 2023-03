Opération séduction pour le Port de Trois-Rivières

Sylvain Bertrand est commandant du brise-glace NGCC AMUNDSEN, le navire qui figure sur les billets de 50 $.

Après avoir pris sa retraite en 2013 et avoir travaillé pour des compagnies privées par la suite, le commandant Bertrand a repris du service pour pallier la pénurie de main-d'œuvre.

Dix ans après sa retraite, Sylvain Bertrand se dit toujours passionné par son métier et conserve le même émerveillement qu’au début.

Le brise-glace a pour mission de faire du sauvetage en mer et de servir de soutien à la navigation commerciale. Il se rend parfois jusqu'en Arctique pour des missions scientifiques, mais il brise aussi la glace en bordure du lac Saint-Pierre pour contrôler les inondations.

Le navire commercial le Ferbec achemine pour sa part du minerai de titane entre le port de Havre-St-Pierre et de Sorel.

Le jeune capitaine qui se trouve derrière le gouvernail du Ferbec, Klébert Chermanne, n’a que 26 ans. Il est d’ailleurs l’un des plus jeunes capitaines au pays.

Il remarque aussi que le manque de main d'œuvre touche son milieu, d’autant plus que l’horaire est très atypique.

« On est loin de notre famille et loin de la réalité de la terre. Quand on est à bord, on est un peu déconnectés du monde. »