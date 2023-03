Crise à la SAAQ : des services publics à repenser, selon des spécialistes

La plateforme SAAQclic, lancée en février dernier par la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ), a depuis donnée des maux de têtes à de nombreux conducteurs : services impossibles à obtenir, files d'attentes interminables aux succursales de la SAAQ , difficultés à se créer un dossier en ligne, etc.

Trois invités réunis samedi à l'émission Les faits d'abord, diffusé sur les ondes d'ICI Première, ont mis en lumière de multiples failles dans les fonctions publiques provinciale et fédérale à l'origine de tels déboires.

À savoir Pierre Bélanger, ex-ministre de la Sécurité publique au Québec, Éric Parent, professeur en cybersécurité à l'École Polytechnique de Montréal, et Yves Giroux, directeur parlementaire du budget à Ottawa.

Selon eux, les services publics sont notamment aux prises avec des problèmes dans l'embauche de firmes externes ainsi qu'avec des manques d'imputabilité et de reddition de comptes.

« On est peut-être rendus au point où on devrait faire un examen approfondi de la nature de la fonction publique. Est-ce qu’on a la fonction publique dont on a besoin maintenant? » — Une citation de Yves Giroux, directeur parlementaire du budget à Ottawa

Ressources croissantes, services déficients

Yves Giroux s'est dit surpris des différents fiascos récents des services publics, considérant les ressources grandissantes que les gouvernements leur accordent. Plus de 50 000 fonctionnaires ont été embauchés au cours des dernières années, a-t-il fait remarquer, menant à une augmentation de 28 % du nombre d'employés depuis 2017.

Et lorsque les gens demandent des services au gouvernement fédéral, comme on l’a vu l’an passé avec les passeports, comme on le voit dans plusieurs autres secteurs, par exemple à l’assurance emploi, ou avec Transports Canada, qui doit certifier et recertifier les pilotes des lignes aériennes, les services sont beaucoup plus lents que ce à quoi les gens s’attendent , a-t-il ajouté.

Selon le directeur parlementaire du budget, les services offerts ne sont pas à la hauteur de ce que la population est en droit d'exiger.

J’ai fait des rapports depuis que je suis en poste qui montrent que les indicateurs de rendement des ministères, que les ministères eux-mêmes déterminent, il y en a à peu près la moitié qui sont changés sur une période de cinq ans parce qu’ils ne sont pas atteints , a-t-il affirmé.

M. Giroux déplore le manque de changements notables à la direction de ces organismes, malgré les vives critiques auxquels ils font face depuis plusieurs années.

Miser sur le talent d'ici

Éric Parent croit quant à lui que les gouvernements sous-utilisent l'expertise locale.

On a le talent au Québec, a-t-il lancé. [...] On est des leaders mondiaux en informatique. Donc, il n’y a aucune raison de ne pas recruter des gens avec le bon talent, les payer le salaire que ça vaut pour faire un projet d’envergure.

De plus en plus des projets gouvernementaux sont sous-traités par des entreprises externes, dénonce le spécialiste en cybersécurité. Depuis 2017, les sommes accordées à ces compagnies ont augmenté de plus du tiers, selon le dernier rapport du directeur parlementaire du budget.

« Quand on a un métier qui est devenu une spécialité et qu’on peut travailler n’importe où sur la planète et se faire payer des centaines de milliers de dollars de plus par année, c’est sûr qu’on va se partir à notre compte. C’est sûr qu’on va aller travailler ailleurs. » — Une citation de Éric Parent, professeur en cybersécurité à l'École Polytechnique de Montréal

Le problème n'est toutefois pas seulement dû aux salaires, selon Pierre Bélanger. L'ex-ministre estime que le manque d'imputabilité dans des crises comme celles que connaît la SAAQ y est pour beaucoup.

Normalement, ce genre de choses-là se planifie, des semaines, des mois, voire des années à l’avance, a-t-il souligné. Est-ce qu’on a mis le ministère dans le coup? Est-ce qu’on a fait vraiment une évaluation du risque avec le ministère pour que si jamais ça flanche, il y ait un plan B? On est dans le noir.

M. Bélanger s'est désolé de voir ministres et hauts dirigeants se pointer du doigt pour les ratés de la plateforme SAAQclic. Quand on est dans une crise, normalement, on se soude et on fait front commun à la situation. On n’essaie pas de se critiquer , affirme-t-il.

Des leçons à tirer

De l'avis de Pierre Bélanger, une meilleure communication et davantage de redditions de compte entre les ministères et les organismes gouvernementaux seront essentiels pour éviter que des problèmes comme ceux de la SAAQ ne se reproduisent.

« Ce n’est quand même pas sorcier. Il y a un ministre, il y a des sous-ministres et il y a la SAAQ. Alors comment se fait-il que l’information, à un moment donné, se perd dans ce très petit dédale? » — Une citation de Pierre Bélanger, ex-ministre de la Sécurité publique au Québec

D'autant plus que le gouvernement provincial a amorcé un virage numérique dans le secteur de la santé. Et pour l'instant, Québec ne semble pas avoir appris de ses erreurs, avertit Éric Parent.