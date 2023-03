Petite victoire pour des locataires de Hamilton qui vivent sans eau courante

Chris Martinez, qui vit dans l’immeuble depuis près de dix ans, explique qu’il est soulagé après la décision mais qu'il reste tout de même prudent. Le propriétaire a retiré sa demande d'éviction lors d’une audience devant la Commission de la location immobilière.

« Ça enlève un poids énorme de mes épaules. » — Une citation de Chris Martinez, locataire dans l'immeuble 1083 rue Main

Selon Roberto Henriquez, l’avocat des locataires, le propriétaire est en violation de ses obligations et responsabilités, en vertu de la loi sur la location à usage d'habitation. Me Henriquez ajoute que l’eau courante est un besoin essentiel qui ne peut pas être négligé, et qu’une telle violation est un motif suffisant pour rejeter une demande d’éviction.

Cinq autres locataires attendent que leur dossier soit traité.

L’immeuble a été acheté par l'entreprise 1083 Main St. Inc. pour 10 millions de dollars en 2021. Dylan Suitor, l’un des deux directeurs et président de l'entreprise, n’a pas répondu à la demande d’entrevue. Angela Smith, l’assistante juridique du propriétaire, n’a pas répondu non plus à la demande d’entrevue de CBC Hamilton.

Aucune date prévue pour réparer l'eau courante

Un rapport d'inspection soumis à la municipalité souligne que 53 des 60 appartements sont actuellement inoccupés. Selon le personnel de la Ville de Hamilton, l’approvisionnement en eau de l’immeuble a été fermé au mois de décembre en raison de la rupture des conduites d’eau pendant des rénovations.

Le département des règlements a demandé au propriétaire de remplacer les conduites d’eau, mais le propriétaire a fait appel auprès du comité des normes immobilières de la ville.

L’appel a été entendu après deux mois sans eau courante.

La ville de Hamilton et l’assistante juridique ont déposé une demande jointe pour obtenir un délai, expliquant que le rapport du plombier montrait que les locataires devaient quitter l'immeuble afin que les réparations soient effectuées.

Cependant, le plombier qui a soumis le rapport ne figurait pas sur la liste du portail de Métiers spécialisés de l’Ontario.

La Ville de Hamilton a fournit 710 cruches d’eau aux locataires, coûtant 17 000 dollars aux contribuables. Photo : Radio-Canada / Soumise par : Chris Martinez

À ce jour, le personnel de la Ville de Hamilton a livré 710 cruches d’eau aux locataires, coûtant ainsi 17 000 dollars aux contribuables.

Manque de confiance et perte d’espoir

Chris Martinez a un revenu fixe dans le cadre du programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, et ce dernier paye 750 $ de loyer pour son studio.

Il est à la recherche d’un nouvel appartement, mais le temps d’attente pour le logement subventionné de la Ville de Hamilton est long et les loyers dans la région ne sont pas abordables pour lui.

Il a appris à vivre sans eau courante dans son domicile, et a toujours de la difficulté à déplacer les sacs d’eau fournis par la municipalité.

Il explique qu'il ne se sent plus en sécurité dans sa maison, cette expérience m’a vraiment marqué, j'ai perdu ma foi en l'humanité .

Avec les informations de CBC