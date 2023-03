Importante mobilisation en faveur de l’heure du conte drag à la bibliothèque de Moncton

Deux heures du compte drag , l’une en français et l’autre en anglais, avaient lieu à la bibliothèque publique de Moncton, au Nouveau-Brunswick, samedi après-midi.

Selon le site Internet de la bibliothèque, [c]es activités ludiques et sympathiques visent à amener les enfants à s’ouvrir à la différence, au respect et à développer l’amour de la lecture et des livres . Elles étaient ouvertes aux personnes de tous âges.

Tommy Des Rosiers, un comédien qui fait du drag, ne participait pas à l'activité de samedi, mais était présent à la contremanifestation. Il a affirmé que cela ne fait pas de sens qu’il soit nécessaire pour la communauté de s’unir pour défendre un humain qui lit un livre.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des gens rassemblés samedi près de la bibliothèque publique de Moncton Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

Le plus que tu as de diversité, le plus que ces gens-là, ça les fâche. Fait qu'eux, pour contrer cette diversité-là et la rabaisser, ça va être d'être [bruyant], de faire des menaces , a déclaré Tommy Des Rosiers.

En février, une heure du conte drag prévue au centre communautaire The Kings Playhouse à Georgetown, Île-du-Prince-Édouard, a été annulé. Les responsables du lieu disaient être inquiets pour la sécurité des artistes et des employés après avoir reçu des commentaires négatifs ayant atteint un niveau d'intolérance, d'hostilité et de vitriol que nous n'avions pas anticipé . L'artiste drag avait aussi été harcelé , selon le centre.

Une heure du contre drag qui devait se tenir samedi à la bibliothèque publique de Nelson, en Colombie-Britannique, a été annulée il y a quelques jours, à la suite de menaces.

Plus tôt cette année, le Réseau canadien anti-haine signalait la présence de manifestants à des heures du conte drag à travers le pays.

À Coquitlam en Colombie-Britannique, Peterborough et Sault Ste. Marie en Ontario, ainsi qu’à Calgary, les contremanifestants venus soutenir les parents, les enfants et les artistes participant à l’activité étaient chaque fois plus nombreux, indiquait l’organisme à but non lucratif.