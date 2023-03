De Forillon à Percé, la Traversée de la Gaspésie a été couronnée de succès

L'événement a grandement servi à renflouer les coffres de l'organisme, qui s'étaient vidés au cours des deux dernières années. C'est pourquoi Claudine Roy a souhaité faire de cette traversée une aventure plus sobre que les précédentes en optant pour une formule plus intime avec moins de participants.

C’était une version au cœur de l’humain et des paysages avec de l’animation sur les pistes et le soir. Il y a eu des années plus étincelantes que celle-ci, par contre. Au conseil d’administration cette année, on y est allés en dépensant le moins possible et en gérant nos budgets en très bons pères de famille , explique Claudine Roy.

« On a réussi à faire un événement extraordinaire. Les gens partaient ce matin le visage assez coloré par le soleil et avec la larme à l’œil de notre coin de pays. » — Une citation de Claudine Roy, présidente et cofondatrice de la Traversée de la Gaspésie

La présidente de la TDLG se réjouit aussi du retour de la clientèle de l'étranger, composée principalement de Français, d’Anglais et d’Américains cette année. Notre plus grande satisfaction est de faire découvrir notre Gaspésie et d’en faire la promotion à l’international , souligne Claudine Roy.

La présidente et cofondatrice des Traversées de la Gaspésie, Claudine Roy (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Adrianne Gauvin-Sasseville

La TDLG face aux problèmes du transport aérien régional

Mme Roy dénonce à nouveau le transport aérien qui a fait défaut, surtout du côté de Pascan et de PAL Airlines, ce dernier transporteur ayant annulé ses vols en direction de Gaspé 15 jours avant le début de l'événement. L'annulation subite de ces vols et l'absence de service d'autocars nolisés a compliqué le travail des organisateurs et forcé une quinzaine de participants à se désister.

Les gens qui ne sont jamais venus en hiver dans nos régions appréhendent ces milliers de kilomètres à faire en voiture en plein mois de mars. Alors l’automobile, qui restait le seul moyen de transport disponible, a eu un effet dissuasif à faire le voyage jusqu'ici , avance Claudine Roy.

Cette année, les organisateurs ont donc misé sur le covoiturage pour faire venir des visiteurs des grands centres urbains. Cette opération a toutefois nécessité un grand effort logistique de la part du comité organisateur.

Du 5 mars jusqu'au 11 mars, les quelque 70 participants ont sillonné en raquettes et en skis de fond la pointe de la Gaspésie, du parc national de Forillon à Gaspé jusqu’au Géoparc de Percé. Habituellement, les grandes traversées de la Gaspésie se déroulent plutôt dans le parc national de la Gaspésie.