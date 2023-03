Get the Shot ne remporte pas le Juno mais fait rayonner le métal de Québec

Le groupe de métal Get the Shot était en lice aux JUNO Awards dans la catégorie d’album métal/hard de l’année pour son album Merciless Destruction. C'est finalement la formation jonquiéroise Voïvod qui a remporté les honneurs, mais la bonne nouvelle pour le groupe de Québec c'est que leur style musical rayonne.

Get the Shot était nommé dans la même catégorie que les formations Voivod, Skull Fist, Cancer Bats et Wake.

C’est un privilège pour nous , avait exprimé le chanteur Jean-Philippe Lagacé, qui est aussi professeur de philosophie au Cégep de Lévis, dans une entrevue à distance alors qu’il s'apprêtait à faire des tests de son pour un concert en Allemagne.

Jean-Philippe Lagacé et les autres membres du groupe, qui vivent tous dans la grande région de Québec, admettaient avoir été étonnés quand ils ont appris la nomination de leur groupe, qui existe depuis 13 ans.

« On a été vraiment surpris de cette nomination, on ne s’y attendait vraiment pas, mais c’est une fierté de représenter la musique underground et surtout la musique extrême de la capitale. »

« Le simple fait d’être nominé c’est une récompense. C’est une victoire d’être simplement en lice. » — Une citation de Jean-Philippe Lagacé, chanteur

Au-delà de la nomination Jean-Philippe Lagacé croit que ce gala offre de la visibilité à une musique moins destinée au grand public. D’autant plus que le métal c’est très underground donc c’est pas toujours facile que le grand public soit exposé à ce genre de musique.

Le chanteur Jean-Philippe Lagacé tient la pochette de l'album nominé aux Juno Awards. Photo : Facebook : Get the Shot

Get the Shot est actuellement en tournée en Europe. Dès le mois de mai, le groupe part à la conquête d’un nouveau continent pour jouer sa musique : l’Asie. Plusieurs concerts sont au programme au Japon, dont un important festival spécialisé dans la musique hardcore.

Prof de philo et chanteur de métal

Jean-Philippe Lagacé enseigne en philosophie au Cégep de Lévis. Questionné sur la conciliation musique-enseignement, il a répondu en riant que ça se concilie très bien .

L'enseignement et la musique c’est vraiment le même combat mené sur des fronts différents. C’est à dire qu’en enseignement on pique la curiosité intellectuelle des gens et on essaie de leur donner des outils théoriques pour développer leur esprit critique. Avec la musique, on intéresse les gens à des nouveaux enjeux à travers l’art.

La cérémonie des Juno Awards 2023 aura lieu lundi soir.