Une formation sur l’énergie solaire autonome au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Cette formation de deux jours permettra d'effectuer une transition vers les systèmes à énergie solaire autonome.

La formation est offerte au public, même sans prérequis.

Mario Robitaille, retraité d'Hydro-Québec après plus d'une vingtaine d'années, agira comme formateur.

Il y a beaucoup de produits sur le marché et quelqu'un peut s'y perdre un peu. Il risque d'acheter peut-être des batteries ou des panneaux solaires qui ne sont pas nécessairement compatibles. Ce qu'on essaye de faire dans la formation, c'est de maximiser le coût du système pour que la personne en ait pour son argent , assure Mario Robitaille.

Le formateur croit qu'à moyen terme, l'énergie solaire va aider à stabiliser le réseau d'Hydro-Québec lors des périodes de pointe.

Même si l'Abitibi-Témiscamingue est une région nordique, Mario Robitaille précise que l'hiver a même ses avantages pour la production d'énergie.

La production d'un panneau solaire à moins 25 °C augmente jusqu'à 110% en étant plus froid, il va produire plus d'énergie. Et maintenant, ils ont développé aussi des panneaux solaires bifaces, c'est-à-dire que le panneau reçoit l'énergie du soleil directement, mais l'autre face du panneau reçoit la réflexion de la lumière sur la neige , explique le formateur.

Avec les informations de Lise Millette