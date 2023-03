Le Festival international de musique actuelle de Victoriaville perd son directeur

Sa conjointe, Joanne Vézina, également impliquée dans l’organisation du festival, a elle aussi annoncé son départ.

Ils étaient les deux seuls employés à temps plein dans l’organisation du festival. Pour eux, il était temps de passer le flambeau.

M. Levasseur a évoqué son âge ainsi que des priorités changeantes comme faisant partie des raisons guidant son départ. La pandémie aurait aussi beaucoup affecté le festival et l’équipe d’organisation du FIMAV .

« C’est l’usure du temps. J’ai été l’un des fondateurs de l’organisme derrière le festival et c’est ma vie depuis 41 ans. J'avance en âge, la pandémie a aussi donné un coup dur. On n’arrivait plus à récupérer après les trois derniers festivals ma femme et moi. »