L’Abitibi-Témiscamingue remporte un total de 17 médailles aux Jeux du Québec

La délégation de la région composée de 95 athlètes a amélioré son bilan par rapport aux derniers jeux à Québec en 2019 avec 4 médailles de plus.

C'est également mieux que la 55e Finale des Jeux du Québec à Laval en juillet 2022 avec une récolte de 13 médailles .

Le judoka Thomas Warolin a remporté la médaille d'argent chez les moins de 55 kilos. Photo : Gracieuseté - Loisir et Sport A-T

Une récolte qui satisfait le chef de délégation Jérémy Grégoire.

« On ne s'attendait pas à voir autant de médailles. On a eu de belles surprises, on a de beaux classements. On est vraiment fiers des athlètes. Puis de toute façon on aime ça quand nos athlètes performent au niveau provincial, mais l'important c'est qu'on a eu du plaisir. Puis je pense que ça, c'est mission accomplie. » — Une citation de Jérémy Grégoire

Selon le responsable, plusieurs facteurs expliquent les résultats positifs des athlètes de la région. Il y a les athlètes de ski de fond qui ont très bien performé, qui ont fini en 2e position. Donc ça, ça a donné un bon coup pour la récolte de médailles. L'haltérophilie aussi, on a eu beaucoup de médailles, on a eu des médailles qu'on n'attendait peut-être pas en judo. Donc il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait en sorte qu'on a beaucoup de médailles. Mais les athlètes ont travaillé vraiment fort pour se relever des années de pandémie qui ont été plus difficiles, puis ils ont vraiment bien performé et on en est très fière , lance le chef de la délégation de l'Abitibi-Témiscamingue.

En 2017, l'Abitibi-Témiscamingue s'est classée 16e lors des Jeux du Québec d'hiver à Alma, avec 15 médailles.

Les prochains jeux du Québec sont prévus en juillet à Rimouski et en hiver 2024 à Sherbrooke.