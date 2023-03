La Saskatchewan a subi d’importantes pertes d’argent dues à la fraude en 2022

Selon les données, plus de 9,3 millions de dollars ont été dérobés à 790 victimes dans la province en 2022 contre 4,8 millions de dollars perdus par 643 personnes en 2021.

Plus d'un tiers de l'argent perdu, soit environ 3,3 millions de dollars, a été dérobé à des personnes âgées, soulignent les données. Autrement, environ une victime sur trois est une personne âgée.

L’année 2022, la fraude et les escroqueries ont connu une ampleur considérable au Canada représentant plus de 529 millions de dollars soutirés injustement à quelque 37 000 personnes, note le Centre antifraude du Canada.

L'Ontario est la province la plus touchée alors qu'environ 11 110 personnes y ont perdu plus de 213 millions de dollars.

Des formes de plus en plus en diversifiées soutenues par la technologie

La professeure agrégée d'informatique à l'Université de la Saskatchewan, Natalia Stakhova, n’est pas surprise d’apprendre cette augmentation de la fraude. Selon elle, le phénomène devient beaucoup plus facile en raison de la technologie.

Par ailleurs, elle observe qu’en raison de la situation économique difficile, les gens s'y réfugient pour faire face à la crise.

Le Centre antifraude du Canada fait remarquer que les escroqueries à l’investissement, comme dans les cryptomonnaies ont été les plus lucratives en Saskatchewan, générant plus de 2,9 millions de dollars et impliquant 65 personnes.

Toutefois, les escroqueries basées sur la collecte de renseignements personnels ont touché le plus grand nombre de personnes. L'année dernière, 121 Saskatchewanais en ont été victimes.

Dans cette situation, une personne se fait passer pour un représentant d'une entité et recueille des informations personnelles telles que le nom, l'adresse, les informations sur le compte ou le numéro d'assurance sociale. L'escroc peut alors les utiliser à des fins d'usurpation d'identité, selon le site web du Centre antifraude.

Mais le Centre antifraude ne fait état d’aucune somme d'argent perdue à cause de ce type d'escroquerie.

Les appels non sollicités

Les auteurs de fraude reposent leur stratégie sur les appels non sollicités afin de tromper leurs victimes.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) reçoit beaucoup de plaintes concernant les appels non sollicités.

L'année dernière, il a reçu environ 39 900 plaintes provenant de tout le Canada, dont 511 émanant de résidents de la Saskatchewan.

Le CRTC a été en mesure de relier près des deux tiers des appels provenant de la Saskatchewan à une escroquerie connue ou à une campagne de télémarketing.

La plupart des appels en provenance de la Saskatchewan concernaient des escroqueries.

Ces appels impliquaient des imposteurs d'une banque, d'une entreprise ou d'un organisme gouvernemental, mais aussi des appels téléphoniques en mandarin qui ciblent la communauté asiatique.

Toutefois, les volumes d'appels en provenance de la Saskatchewan sont inférieurs à ceux des autres provinces, car la province n'est pas touchée par les grandes campagnes de télémarketing.

Le responsable par intérim des clients et des communications du Centre, Jeff Horncastle précise que seuls 5 à 10 % des gens signalent les escroqueries au Centre antifraude du Canada, de sorte que les données actuelles ne reflètent pas la réalité.

La professeure agrégée d'informatique à l'université de la Saskatchewan, Natalia Stakhova indique que les chiffres suggèrent qu'il y a un manque de sensibilisation à ces escroqueries.

C'est pourquoi, M. Horncastle encourage aussi les gens à s'informer et à informer les autres.

Cela montre l'ampleur du travail que nous devons tous accomplir pour essayer de nous éduquer les uns les autres , dit-il.

C'est effrayant , soutient-il.

Avec les informations de Nicholas Frew