Près de 14 % de la population en Nouvelle-Écosse est en attente d’un médecin de famille

Cela représente près de 14 % de la population de la province. L’inscription à cette liste provinciale n’est pas automatique; il faut s’y inscrire  (Nouvelle fenêtre) et le gouvernement informe les résidents lorsqu’ils peuvent être jumelés à un médecin de famille dans leur région. Elle avait dépassé les 100 000 noms pour la première fois à l’été 2022.

Selon ces plus récentes statistiques de la régie de la santé, les noms de 2469 personnes ont pu être retirés de la liste dans le dernier mois.

En revanche, 6461 personnes s’y sont ajoutées durant la même période.

C’est donc une augmentation de 3992 personnes.

Dans la seule région centrale de la province — qui inclut sa région la plus peuplée, Halifax — la liste compte 4,7 % plus de noms que le mois d’avant.

La population de la Nouvelle-Écosse a augmenté de 3,2 % dans la dernière année et de 8,1 % dans les cinq dernières années, pour atteindre 1 030 953 personnes au dernier trimestre de 2022, selon Statistique Canada  (Nouvelle fenêtre) .

On constate par ailleurs que la raison donnée par des 35 % des gens qui se sont ajoutés à la liste d'attente dans le dernier mois est qu’ils étaient nouvellement arrivés dans leur région.

Plus de 25 % ont dit avoir récemment perdu leur médecin de famille, parce que le docteur a fermé son cabinet ou déménagé. Plus de 15 % ont dit que leur médecin avait pris sa retraite, et un autre 15 % a déclaré que leur médecin avait annoncé qu’il le ferait sous peu.