Trois ans de pandémie de COVID-19 : Québec et Ottawa se souviennent des victimes

L'événement a été souligné par le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, dans le cadre de la troisième Journée nationale de commémoration pour la COVID-19.

Nous nous souvenons des plus de 51 000 personnes qui sont décédées de la maladie et nous reconnaissons celles qui en subissent encore les graves conséquences , a-t-il déclaré dans un communiqué publié samedi matin.

Nous en profitons pour exprimer notre gratitude à tous les professionnels de la santé et travailleurs essentiels qui, avec compassion, sans relâche et avec courage, sont restés en première ligne tout au long de la pandémie , a ajouté le ministre Duclos.

Après trois ans de pandémie, la situation est enfin stable au Canada.

L'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam. (Photo d'archive) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Vendredi, l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la docteure Theresa Tam, soulignait qu'il n'y a pas eu de nouvelles vagues d'infection causées par des variants au cours des derniers mois au Canada.

Les sous-variants d'Omicron continuent de se propager, mais les hospitalisations, les admissions aux soins intensifs et les décès se sont stabilisés.

La Dre Tam a rappelé cependant que les personnes âgées ou immunodéprimées continuent d'être touchées de manière disproportionnée par la COVID-19.

Drapeaux en berne

Pour sa part, le premier ministre du Québec, François Legault, a indiqué que le drapeau du Québec sera mis en berne sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement et tous les édifices publics du gouvernement du Québec en mémoire des victimes de la COVID-19 .

Dans un gazouillis sur son compte Twitter, il écrit : Trois ans plus tard, mes pensées sont toujours avec les familles et les proches des victimes .

Au Québec, le nombre de victimes du coronavirus s'élève à 18 181.Dans une mise à jour de la situation le 2 février dernier, le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, expliquait que l'immunité hybride, acquise par la vaccination et une infection passée, confère une meilleure protection contre les hospitalisations et les décès qu'une immunité acquise uniquement par la vaccination ou la maladie.

Le Dr Luc Boileau Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Il affirmait à ce moment-là qu'environ les trois quarts des Québécois de moins de 60 ans auraient déjà eu la COVID-19 depuis le début de la pandémie à l'hiver 2020.

Le vaccin pour les populations à risque

Pour le printemps 2023, la santé publique du Québec invitait seulement les personnes les plus à risque et celles n'ayant jamais contracté le virus à se faire vacciner à nouveau, en respectant un intervalle de six mois.

Le 3 mars dernier, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommandait aussi aux Canadiens qui présentent un risque accru de maladie sévère due à la COVID-19 de recevoir une autre dose de rappel de vaccin ce printemps.

Ces populations à risque accru comprennent les aînés de 80 ans et plus, les adultes qui vivent dans des foyers de soins de longue durée et des établissements collectifs pour personnes âgées, ainsi que ceux qui ont des besoins médicaux complexes .