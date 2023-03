Des dauphins sont piégés par la glace au sud-est de T.-N.-L., trois sont morts

Certains ont pu être secourus et d’autres sont encore piégés, alors que trois sont morts.

Le maire de Heart’s Delight-Islington, Melvin Harnum, affirme avoir entendu parler pour la première fois de cet incident vers 9 h 30 vendredi.

Il a mentionné que les efforts de sauvetage ont commencé en quelques heures, lorsque le personnel du service d’incendie local et de Pêches et Océans Canada sont arrivés sur les lieux.

Le maire a déclaré qu’un groupe de spectateurs s’était formé pour observer les efforts de sauvetage. Il a ajouté qu’il était déchirant de voir les animaux lutter parce qu'ils ne parvenaient pas à se libérer, à cause de roches pointues le long de la côte.

« Ils étaient piégés sur la plage et ils se débattaient. » — Une citation de Melvin Harnum, maire de Heart’s Delight-Islington

Les sauveteurs ont pu libérer certains dauphins en fin d’après-midi vendredi en utilisant un traîneau pélican pour traverser la glace sur la mer.

Les dauphins y sont restés quelques instants, selon le maire. Ils risquaient de se retrouver coincés de nouveau lorsque l’eau commençait à geler avec un changement de marée, mais ils ont fini par plonger sous l’eau.

Plusieurs dauphoins ont été sauvés vendredi

Wayne Ledwell, le co-directeur du Whale Release and Strandings Group basé à Portugal Cove-St. Philips, confirme que de nombreux dauphins ont été sauvés vendredi avec l’aide des résidents de la ville. Il a précisé que les sauveteurs étaient sur place samedi matin et qu’il y a encore des dauphins qui pataugent dans la glace.

Les dauphins ne peuvent pas supporter ça , prétend Wayne Ledwell, qui dit savoir que trois dauphins sont morts.

Il poursuit qu’il a déjà sauvé des dauphins dans des situations similaires et que les résidents jouent un grand rôle dans l’effort de sauvetage, car beaucoup d’entre eux sont familiers avec les courants océaniques et l’aménagement du port.

Il n’y a pas de manuel là-dessus. Il n’y a pas de protocoles. Tout cela est tellement dynamique. La glace change, les gens doivent agir très vite et essayer de déplacer ces animaux , raconte-t-il.

Pêches et Océans Canada a déclaré que le Whale Release and Strandings Group est sur place et, avec l’aide des agents des pêches et de la collectivité, travaille à déplacer les animaux à Whiteway, qui est actuellement libre de glace .

La communauté a connu une situation similaire dans le passé. En 2018, sept dauphins à bec blanc ont été piégés près du quai de la ville. Finalement, il y a eu un effort de sauvetage réussi, mais il a fallu des jours.