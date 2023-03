Un défi pour souligner les 51 ans du Club de ski de fond de Val-d’Or

Les participants sont invités à parcourir 51 km en 51 heures en solo ou en équipe à la Forêt récréative.

Le défi 51/51/51 a débuté vendredi et doit se terminer dimanche en après-midi.

Il s'agit d'une activité gratuite pour tous et des prix de participation seront remis à la fin du parcours.

Des cartes du trajet suggéré sont mises à la disposition des skieurs au chalet de ski de fond.

C'est vraiment pour amener les gens à découvrir le ski de fond, à découvrir la forêt créative. Et pour ceux qui connaissent déjà l'endroit, et c'est pour faire bouger les gens , explique Marco Bisaillon du conseil d'administration du Club de ski de fond de Val-d'Or.

On suggère aussi aux gens de prendre des photos et de venir les mettre sur le site Facebook de l'activité. C'est pour faire la promotion du ski de fond qui est un sport complet de plein air et accessible à tous , insiste le responsable.

L'an dernier, une quarantaine d'équipes ont participé au défi pour souligner les 50 ans de l'organisation. C'est la dernière activité d'envergure pour le Club de ski de fond cette saison.