Une promenade d’une Torontoise de 95 ans finit en bagarre avec un raton laveur

Une Torontoise a été victime d’une attaque d’un raton laveur lors d’une de ses promenades matinales. Si l’animal a finalement été capturé et testé négatif à la rage, cela soulève des questions quant à la résurgence de ces attaques.

Rien ne saurait détourner Merrijoy Kelner, 95 ans, de sa balade matinale, pas même un raton laveur bagarreur.

Le 31 janvier, malgré le froid, elle a entrepris son rituel quotidien de faire 7000 pas. Bien équipé et bâton de marche en main, elle c'est en direction du parc Taddle Creek à Toronto qu’elle s’en est allée.

À la moitié du parcours, la balade a toutefois pris une autre tournure, bien moins agréable. Un raton laveur s’est mis à lui courir après, avant de s’agripper à sa jambe et à la mordre.

J’étais sous le choc. Je ne savais même pas de quel animal il s’agissait. J’aurais dû l'attaquer avec mon bâton, mais j'étais tellement abasourdie que je n’y ai même pas pensé et il a continué à me mordre , raconte-t-elle.

Heureusement pour elle, un passant a retiré l’animal de force. Une foule s’est également formée autour d’elle.

Un raton laveur qui n’était pas dans son état normal

Sarah Potts vit dans les environs du parc et a été témoin de la scène. Elle explique avoir repéré que l’animal avait un comportement étrange, peu avant de le voir lancer son attaque.

Elle explique avoir vu le raton laveur dans un état bestial , courant sur la route et mordant les voitures.

Je me sentais mal pour lui, et je me suis sentie mal pour [Mme Kelner] , dit-elle.

Susan Mcilroy, qui s’occupe du contrôle d’un passage piéton dans le secteur, avait déjà contacté les services de la Ville pour signaler le comportement du mammifère.

Elle explique que les services animaliers sont par la suite arrivés et ont capturé le raton laveur. Puis l’ont emmené pour des tests.

Merrijoy Kelner a quant à elle été emmenée aux urgences, la jambe percée de cinq morsures.

Une des morsures était vraiment profonde, les autres n'étaient pas trop mal , explique-t-elle alors qu’elle a protesté dans un premier temps pour être emmenée à l'hôpital.

Par précaution, elle a reçu un vaccin anti-rage dans chacune des blessures. Le jour suivant, les services animaliers de la Ville ont pu lever la crainte. L’animal avait été testé et était négatif à la rage.

Depuis, Merri Joy Kelner dit se rétablir correctement.

Je suis reconnaissante d’être en bonne santé et de pouvoir me remettre de ce genre d’attaque , ajoute-t-elle.

Quarante-deux signalements cette année

La Santé publique de Toronto indique que pendant la période allant du 1er janvier au 8 mars, elle a reçu et enquête sur 42 signalements concernant des ratons laveurs.

À titre de comparaison, sur la même période sur les cinq dernières années, les chiffres rapportent une moyenne de 12 signalements.

Plusieurs ratons de Toronto souffrent de la maladie Carré. Photo : Radio-Canada / Pierre-Mathieu Tremblay

Les services animaliers de Toronto précisent qu’il y a eu une augmentation de la demande pour intervenir dans des cas de raton laveur malades ou blessés au centre-ville.

Selon eux, la raison réside en grande partie dans la propagation de la maladie de Carré. Un état qui pousse alors ces animaux à s'approcher des humains, être dans un état léthargique ou désorienté et agressif lorsqu’ils se sentent acculés.

Cette maladie, souvent fatale, s’en prend au système respiratoire, gastro-intestinal et nerveux des ratons laveurs.

Avec les informations de Meg Roberts