La première étape consiste au dépôt du nouveau budget pour l'an 1 d'un Québec indépendant, en juin. Ce document détaillera ce à quoi ressembleront les finances publiques dans un Québec souverain. M. St-Pierre Plamondon avait repoussé la publication de ce budget en raison de certaines considérations de nature économique.

Quand on a réalisé l’ampleur du déséquilibre dégénéré par la [Prestation canadienne d'urgence] et l’inflation sur la projection des finances publiques [...], il a fallu attendre pour présenter un document représentatif de la réalité , a expliqué le chef péquiste.

En deuxième lieu, au printemps 2024, le Parti québécois compte présenter un nouveau plan pour l’immigration en réponse à celui établi par le gouvernement fédéral. M. St-Pierre Plamondon juge l’exercice nécessaire pour préserver le poids politique du Québec à l’intérieur de la fédération canadienne et pour protéger la langue française.

« On veut pouvoir mettre de l’avant un autre modèle en fonction de la langue française et de la sensibilité des Québécois d’accueillir convenablement chaque personne. Un modèle établi en fonction de la spécificité du Québec, dans tous ses aspects. » — Une citation de Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

La troisième étape de la démarche péquiste est la publication d’un livre bleu, au début de l’année 2025, qui expliquera concrètement ce que sera le Québec indépendant.

C’est essentiellement un exercice de questions-réponses sur ce qui est fondamental et essentiel [de savoir]. Pour répondre aux questions légitimes et pratiques de la population quant au projet de l’indépendance du Québec, a indiqué M. St-Pierre Plamondon. Ce sera un document accessible avec des réponses attrayantes et le plus claire possible.

Enfin, en 2026, le Parti québécois souhaite présenter une définition de la citoyenneté dans un Québec indépendant. Celle-ci sera établie selon une vision inclusive et rassembleuse qui s’éloigne des visions communautaristes qui suscitent des divisions.

On veut que le Québec devienne un pays, alors évidemment qu’on va avoir des documents qui vont répondre aux questions des gens, que les aspects financiers auront été [étudiés] avec rigueur et qu’on va se pencher sur la citoyenneté dans un Québec indépendant. Nous livrerons du travail de qualité , a assuré M. St-Pierre Plamondon.

Vote de confiance

Les militants se prononceront sur ce chantier en quatre étapes au cours du congrès. Ils participeront également à un vote de confiance concernant le leadership de leur chef.

C’est la première fois depuis 2017 qu’un chef du Parti québécois est soumis à un vote de confiance. Jean-François Lisée avait alors été reconduit avec une forte majorité. Il avait ensuite été défait dans la circonscription de Rosemont lors des élections provinciales de 2018.

Le contexte est différent pour Paul St-Pierre Plamondon, qui a été nommé chef du PQ pendant la pandémie et qui vient de réussir son premier test électoral. Même si le parti a obtenu le pire résultat de son histoire lors des dernières élections, en n’obtenant que trois sièges à l’Assemblée nationale avec 15 % du vote populaire, son chef continue de gagner des points dans la population. C’est du moins ce que laissent entendre de récents sondages.

L’ambiance était donc à la confiance en ouverture de congrès, autant chez les délégués que chez le chef du parti.