En route vers un système de transport maritime intelligent

Des entreprises portuaires de l’Est-du-Québec pourraient bénéficier d'un nouveau projet qui vise à améliorer l'efficacité de leurs opérations d’ici quelques années. L'entreprise Xpert Solutions Technologiques inc., en partenariat avec l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), développera un système de transport maritime intelligent.

Une subvention de plus de 620 000 $ a été octroyée par Québec à l’entreprise de consultation en informatique basée à Lévis pour lui permettre de développer ce système fondé sur des modèles prédictifs d'intelligence artificielle.

L'annonce de ce financement a été faite par la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, et la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry.

La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Eve Cloutier

Notre gouvernement souhaite mettre à profit la position géographique stratégique exceptionnelle du Saint-Laurent et en faire un puissant vecteur de développement économique , souligne dans un communiqué de presse Geneviève Guilbault.

Ce projet s'aligne avec la vision maritime du Québec, Avantage Saint-Laurent, qui vise à créer un corridor économique intelligent pour augmenter la compétitivité de la filière du transport maritime de la province.

Le projet devrait permettre d'améliorer la planification des opérations, comme la gestion du personnel, des équipements et de l’espace.

Pour sa part, la professeure à l'Unité départementale des sciences de la gestion au Campus de Lévis de l' UQAR , Loubna Benabbou, estime que plusieurs utilisateurs vont pouvoir profiter des retombées de ce projet.

Les administrations portuaires pourront, entre autres, profiter des retombées du projet parce qu'elles sont très intéressées à l’idée de pouvoir obtenir une meilleure précision quant à l'heure d'arrivée des navires. L’heure a un impact sur toute la suite de la chaîne d'approvisionnement, donc les administrations sont les premiers utilisateurs. Après, ce sont les compagnies maritimes, les armateurs et les opérateurs de terminaux , soutient-elle.

La professeure à l'Unité départementale des sciences de la gestion au Campus de Lévis de l'UQAR, Loubna Benabbou (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Vers un système de transport maritime intelligent ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Boréale 138 Vers un système de transport maritime intelligent. Contenu audio de 10 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 10 minutes

La répartition du travail

Certains étudiants et membres du personnel de l’ UQAR auront l’occasion de développer les modèles prédictifs, soit les algorithmes qui calculeront les prévisions.

L’architecture informatique et le développement du système sera pris en charge par Xpert Solutions Technologiques inc.

On a déjà travaillé sur le développement de modèles prédictifs ailleurs et nous avons eu de très bons résultats. Maintenant, le défi est de tenir compte de la particularité des données que nous avons au Québec. L’intelligence artificielle dépend des données , explique Loubna Benabbou.

Le coût total de ce projet s'élève à plus de 1,2 millions de dollars. La livraison finale est prévue en octobre 2025.