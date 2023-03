Le nouveau maire des Îles-de-la-Madeleine Antonin Valiquette assermenté

Élu dimanche dernier, le nouveau maire a profité de la semaine pour rencontrer les équipes municipales et prendre connaissance des dossiers et de ses nouvelles responsabilités.

M. Valiquette explique que la semaine a été très instructive, notamment en participant pendant deux jours à un lac-à-l’épaule avec l’ensemble des conseillers municipaux et de l’équipe de direction.

On avait beaucoup de choses à assimiler la première semaine, mais en même temps, il y avait beaucoup d’enjeux pour lesquels je possède une certaine maîtrise alors on ne partait pas nécessairement de zéro , mentionne-t-il.

« Je ne m’attendais pas à voir mon agenda se remplir aussi vite. Je n’ai jamais eu d’emploi où mon horaire soit autant occupé. Là, on est à un autre niveau. » — Une citation de Antonin Valiquette, nouveau maire des Îles-de-la-Madeleine

Celui qui a travaillé plusieurs années comme journaliste à la radio communautaire CFIM avant d’occuper le poste de directeur de la Chambre de commerce des Îles considère être bien au fait des dossiers madelinots prioritaires. À ses yeux, les questions du logement et de l’accès à la propriété demeurent des sujets clés à traiter au cours de son mandat.

Au terme de sa première semaine en tant que maire, il croit tout de même que son plus grand défi sera d’ordre personnel, soit de ne pas se montrer trop exigeant envers soi-même et de se montrer ouvert aux idées des autres.

Comme dans n’importe quel nouvel emploi, quand on arrive quelque part, on a tout de suite envie d’être bon et d’être compétent. Mais, il faut comprendre et accepter le fait qu’on a besoin d’un coup de main et de se faire expliquer la base , fait-il valoir.

Il a fallu que je me fasse montrer comment prendre mes messages sur mon téléphone, c’était un peu me prendre par la main au début , ajoute-t-il en rigolant.

L'assermentation du maire des Îles, Antonin Valiquette (au centre) en compagnie des deux autres ex-maires, Gaétan Richard (à gauche) et Jonathan Lapierre (à droite). Photo : Nicolas Denicourt

Antonin Valiquette, 41 ans, a remporté l'élection municipale avec 65,64 % des votes face aux trois autres candidats : Steve Chevarie, Nicolas Arseneau et Kaven Langford. Il remplace Jonathan Lapierre, à la tête de l’hôtel de ville depuis 2013, qui avait choisi de ne pas retourner à la mairie après avoir été défait aux élections provinciales de l'automne dernier par le péquiste Joël Arseneau.

Le nouveau maire sera à la barre de sa première séance publique du conseil municipal des Îles, mardi prochain.

Avec les informations de Joane Bérubé