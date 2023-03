Les chasseurs donnent plus de 3560 kg de viande aux banques alimentaires

Le programme vise à inciter les chasseurs à donner une partie de la viande sauvage récoltée à des personnes dans le besoin.

« Le but du programme, c'est vraiment axé sur le partage, donc c'est de venir en aide à des gens de la communauté dans le besoin, donc c'est très avantageux pour tous les chasseurs de participer. » — Une citation de Isabelle Labranche

Avec la récolte de cette saison, 49 000 portions ont été distribuées par les organismes membres des Banques alimentaires du Québec.

Le bilan de la septième saison du programme est jugé très positif par la Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec.

La conseillère en communication de l'organisme Isabelle Labranche parle d'un record en 2022.

Ça a été un bilan extrêmement positif puisqu'on a battu un record de récolte. On a un total de 7850 livres de viande de gibier qui ont été données par tous les chasseurs québécois et qui ont été distribuées dans la grande majorité des régions de la province. Ça a été un franc succès , note Isabelle Labranche.

En Abitibi-Témiscamingue, les chasseurs ont donné un peu plus de 25 kg de viande de gibier qui a été distribuée dans la région.

Du côté de l'Abitibi-Témiscamingue, on a 2 bouchers certifiés participants. On souhaite en avoir plus pour les prochaines éditions , indique Isabelle Labranche.

On a la boucherie Des Praz à Rouyn-Noranda et la Boucherie du rapide à Rapide-Danseur. L'an dernier, on n'avait aucune récolte du côté de l'Abitibi-Témiscamingue. L'année d'avant, en 2020, on avait 230 livres. En Abitibi-Témiscamingue, on a une année sur deux ou on n'a des récoltes. Ce n'est pas la région où on récolte le plus, mais tout de même, on a des gens qui participent et on est content de ce qu'on peut avoir , fait savoir Isabelle Labranche.

La région de l’Estrie dénombre la plus grande quantité de viande récoltée avec un total de 2 240 livres.