Plus de 40 prix Juno distribués samedi soir, avant le gala télédiffusé de lundi

Plus de 40 prix Juno seront décernés à l'occasion des Juno Opening Night Awards, qui seront diffusés en direct sur YouTube et sur CBC Gem à partir du Centre des congrès d'Edmonton. L'évènement sera animé par l'acteur et humoriste Andrew Phung, vedette de Run the Burbs, et Angeline Tetteh-Wayoe, une animatrice radio de la CBC.

Le chanteur torontois The Weeknd est en lice pour six prix Juno, notamment pour l'enregistrement R&B contemporain, l'artiste et la chanson de l'année.

La chanteuse pop Avril Lavigne, de Napanee en Ontario, et la nouvelle venue de Calgary Tate McRae sont en nomination dans cinq catégories. Les deux chanteuses seront en compétition dans deux de ces catégories, soit pour la chanson et l'album pop de l'année.

L'industrie saluera plusieurs autres artistes canadiens, dont Kevin Drew, de Broken Social Scene, qui reçoit le prix MusiCounts Inspired Minds Ambassador pour ses contributions philanthropiques à l'éducation musicale.

Le gros gala des Prix Juno sera diffusé en direct sur les ondes de CBC et de CBC Gem lundi et sera animé par l'acteur et cinéaste Simu Liu. Parmi les prestations de la soirée figurent celles de Tate McRae, Tenille Townes et du groupe Nickelback, intronisé au Panthéon de la musique canadienne.