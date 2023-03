Les amateurs de motoneige sont plus nombreux dans le Nord-Ouest

La saison de motoneige a connu des hauts et des bas cette année. Avec les tempêtes et les redoux, les clubs ont eu du fil à retordre pour rendre les sentiers praticables.

Mais est-ce que ces efforts ont porté leurs fruits? Est-ce que les motoneigistes étaient au rendez-vous?

Dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, l'hiver est arrivé de façon assez tardive, ce qui a compliqué la vie des clubs de motoneige.

France Grandmaison, présidente du Club des motoneigistes du Nord, salue le travail des bénévoles à l'entretien des sentiers. Photo : Radio-Canada / Yves Levesque

France Grandmaison, présidente du Club des motoneigistes du Nord, admet que les récentes tempêtes de neige n’ont pas été faciles à gérer.

Chaque vendredi, on avait une tempête. Ç’a été difficile pour nous, comme club, de donner des beaux sentiers lisses comme un tapis , reconnaît-elle.

Les motoneigistes espèrent pouvoir profiter de leur loisir favori pour encore quelques semaines cet hiver. Photo : Radio-Canada / Yves Levesque

Malgré le défi de la température, plusieurs bénévoles ont mis la main à la pâte au Club des motoneigistes du Nord pour rendre les pistes accessibles.

Des avantages dans le Nord-Ouest

La région du nord-ouest du Nouveau-Brunswick possède certains avantages pour les amateurs de motoneiges.

On a des sentiers accessibles. Tu peux être à Edmundston et partir sur ta motoneige pour t'en aller au Lac-Baker. Tu peux t'en aller à Saint-Joseph ou au Moose Valley. Tu n'as pas besoin de prendre un camion et d'apporter tes motoneiges , poursuit France Grandmaison.

L'information ne manque pas pour les motoneigistes qui circulent dans les sentiers dans le Nord-Ouest. Photo : Radio-Canada / Yves Levesque

Johanne Bérubé-Gagné, directrice générale de l’Office du tourisme Edmundston-Madawaska, soutient voir une hausse de la fréquentation cet hiver.

Selon ses propos, il est encore trop tôt pour savoir si la fréquentation des motoneiges équivaut à avant la pandémie. Mais la tendance s’annonce favorable, assure-t-elle.

Johanne Bérubé-Gagné est la directrice générale de l'Office du tourisme Edmundston-Madawaska. Photo : Radio-Canada / Yves Levesque

Est-ce que c'est une meilleure saison que 2019 avant la pandémie? Ça, il est un peu trop tôt pour le dire, mais si la tendance se maintient et si le mois de mars est aussi achalandé, on devrait dépasser nos chiffres de 2019 , déclare-t-elle.

« La motoneige est aussi importante pour notre région la motoneige que les plages dans le sud de la province. » — Une citation de Johanne Bérubé-Gagné, directrice générale de l’Office du tourisme Edmundston-Madawaska

Des visiteurs de partout

Plusieurs personnes venant de la Nouvelle-Écosse, du Québec, de l'Ontario, des États-Unis et d'autres régions du Nouveau-Brunswick viennent profiter des pistes dans le Nord-Ouest.

La neige reste plus longtemps au sol que dans les autres régions de la province. Probablement un mois de plus , explique Richard McGuigan, un motoneigiste de Fredericton.

Le Quality Hotel d'Edmundston contient des garages chauffés pour l'entreposage de motoneiges des clients de l'hôtel. Photo : Radio-Canada / Yves Levesque

Il a choisi de rester dans un hôtel bien particulier pour son séjour.

Des amis nous ont dit que les pistes étaient belles et que c’était un bel endroit pour rester. On a même un hôtel qui a des garages pour nos motoneiges , dit-il.

Situé près des pistes, le Quality Hotel a été construit en 2020. Il possède des garages chauffés pour y entreposer les motoneiges des clients.

Le directeur général de l’établissement, Antoine Labrie, mentionne que la dalle de ciment à l’intérieur des garages est chauffée à environ 10 degrés pour permettre justement à la motoneige de garder une bonne température.

Le taux d'occupation au Quality Hotel s'élève à plus de 90%, affirme-t-il, et la clientèle est constituée majoritairement d'amateurs de motoneiges.

Les motoneigistes recherchent des commodités lors de leur passage dans le Nord-Ouest. Photo : Radio-Canada / Yves Levesque

Ça a commencé très très doucement en janvier. Mais une fois qu'il y a eu la grosse tempête au début de février, ça a décollé. On a été très très occupé tout le mois de février et mars s'aligne d’être tout aussi bon , note-t-il.

Dans le meilleur des scénarios, il reste encore quelques semaines aux amateurs de motoneiges pour profiter des sentiers... à condition que la météo soit de leur côté.

D’après un reportage de Mathilde Pineault