Cette nuit, on avance (encore) l’heure

La plupart des Canadiens devront avancer montres et horloges d’une heure à 2 h dans la nuit de samedi à dimanche. Bien qu’en apparence anodin, le passage à l’heure d’été a des impacts sur la santé et est de plus en plus contesté en Amérique du Nord, tant par des médecins que par des élus.

Il y a plus d’obscurité le matin et plus de lumière le soir, ce qui perturbe l’horloge [intene] , explique le Dr Lorrie Kirshenbaum, de l’Institut des sciences cardiovasculaires de l’Hôpital Saint-Boniface, au Manitoba.

Les effets du changement d’heure se manifestent notamment par une légère dépression et des variations de la tension artérielle. Même le changement d'une seule heure a un impact sur la physiologie et notre corps , a-t-il affirmé jeudi, par voie de communiqué.

Le Dr Lorrie Kirshenbaum et la Dre Inna Rabinovich-Nikitin étudient le lien entre le rythme circadien, soit l’horloge biologique du corps, et la santé cardiovasculaire. Leurs recherches ont démontré que l’horloge circadienne régule une réponse adaptative cruciale au stress qui pourrait avoir un impact sur les mécanismes de contrôle de la qualité du cœur .

Le maintien d’une horloge circadienne saine est donc important non seulement pour prévenir les maladies, mais aussi pour éviter des crises cardiaques , précise la Dre Inna Rabinovich-Nikitin.

Les deux médecins militent pour l’élimination des changements d’heure qui sont imposés à la plupart des Canadiens deux fois par année.

Selon eux, le passage permanent à l’heure normale contribuerait à prévenir les risques accrus de diabète, de maladies cardiaques et de dépression que leurs travaux associent à l’heure d’été.

Un problème de santé publique

Pour le professeur Roger Godbout, directeur du Laboratoire du sommeil pédiatrique de l’Hôpital en santé mentale Rivière-des-Prairies, à Montréal, le changement d’heure est un véritable problème de santé publique. Il a d’ailleurs déjà réclamé un débat public sur la question.

Je crois qu’il n’y a aucune raison, du point de vue de la santé, de changer l’heure deux fois par année. C’est quelque chose d’assez aberrant. Les pays qui ont arrêté de changer d'heure ne s'en trouvent que mieux , estime M. Godbout, qui est également professeur titulaire au département de psychiatrie de l’Université de Montréal.

Certaines personnes vivent plus difficilement que d’autres la transition. C’est le cas des travailleurs aux horaires atypiques, qui sont plus vulnérables aux effets négatifs du changement d’heure.

L’heure d’été peut empêcher ces travailleurs d’ajuster leur horloge interne à leur horaire de travail, ce qui entraîne un manque de sommeil, de la fatigue et une diminution des fonctions cognitives , ont indiqué le Dr Lorrie Kirshenbaum et la Dre Inna Rabinovich-Nikitin.

Les enfants, les gens qui vivent dans des résidences et toutes personnes qui ont une routine bien établie sont également plus affectés, explique quant à lui le M. Godbout.

Mais la majorité des gens ressentiront des impacts du changement d’heure, et plusieurs pourraient éprouver de la difficulté à s’endormir la nuit suivante. Certains mettront quelques jours à s'adapter et se sentiront un peu maussades.

Ça affecte l’humeur, qui est régulée par des hormones sensibles à la lumière , explique-t-il. Les gens qui sont sensibles à ça, qui ont les blues du printemps, vont le sentir encore plus fortement

Pour mieux s’adapter

Il y a toutefois des moyens pour faciliter le passage à l’heure d’été.

Idéalement, on suggère d'aller au lit un peu plus tôt chaque soir de la semaine précédant le changement d’heure.

Samedi soir, essayez de vous coucher tôt et de prendre un souper léger , a expliqué Azadeh Yadollahi, une scientifique affiliée à l’University Health Network's KITE Research Institute, en entrevue à CBC.

Selon Mme Yadollahi, il est important de sortir à l’extérieur le dimanche matin, après le changement d’heure.

Prendre une marche ou faire n’importe quelle activité qui vous expose à la lumière du soleil aidera à l’ajustement , dit-elle.

On peut aussi faire de légers changements dans la chambre à coucher pour contrôler l’exposition à la lumière, a expliqué Jennifer Bond, une thérapeute respiratoire de Saint John au Nouveau-Brunswick, en entrevue à CBC.

On peut forcer le corps à s’ajuster à la lumière en fermant les rideaux et en rendant le lieu plus sombre pour pouvoir s’endormir plus tôt. On peut aussi ouvrir les rideaux plus tôt le matin pour que la lumière aide le corps à se réveiller , a indiqué Mm Bond.

Il est également possible de prendre de la mélatonine. Ça peut aider à changer le cycle du sommeil si c’est utilisé au bon moment et à la bonne dose , estime le Dr Elliott Lee, un spécialiste du sommeil au Royal Ottawa Mental Health Centre, en Ontario.

Le meilleur moment pour prendre la mélatonine dépend du rythme circadien de chacun, mais le Dr Lee suggère de consommer un comprimé de 1 à 3 milligrammes, entre 19 h et 21 h.

Chacun doit faire ses tests avec son rythme circadien. Mais pris à l’occasion, [la mélatonine] peut aider à accélérer l’ajustement , indique le Dr Lee.

Les bonnes habitudes

Pour Diana McMillan, experte en sommeil, l’heure d’hiver est meilleure pour le corps humain, mais le passage à l’heure d’été peut être une bonne occasion de réévaluer ses habitudes de sommeil.

Notre sommeil nous apporte beaucoup et il est important de voir comment nous pouvons favoriser un meilleur sommeil non seulement pendant le passage à l’heure d’été, mais aussi au quotidien , indique-t-elle.

Mme McMillan estime que le fait d'avoir une routine à l’heure du coucher et de minimiser la consommation de caféine et d’alcool permettent de mieux dormir.

Éviter les écrans une à deux heures avant le coucher et diminuer l’intensité des activités avant d’aller au lit sont aussi recommandés par les experts pour favoriser le sommeil.

Intégrer l’exercice sur une base quotidienne permet aussi à une meilleure hygiène de sommeil.

Un projet de loi

Un peu partout en Amérique du Nord, des élus considèrent la possibilité de mettre fin aux changements d’heure. Aux États-Unis, un nouveau projet de loi a été déposé afin de mettre fin à cette pratique saisonnière.

La semaine dernière, le sénateur américain de la Floride Marco Rubio a réintroduit le Sunshine Protection Act qui permettrait aux États de rendre l'heure d'été permanente.

Si elle est adoptée, la loi aurait des répercussions partout au Canada. Des provinces comme la Colombie-Britannique et l'Ontario attendent que les États américains voisins abandonnent le changement d'heure avant de faire de même.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a déclaré que la province souhaitait rester synchronisée avec les États américains de la côte ouest et qu'il était très impatient d'abandonner l'heure d'été .

Au Québec, le premier ministre François Legault s'est déjà dit ouvert à étudier la question de retirer le changement d'heure deux fois par année.

Le passage à l'heure avancée de l'Est survient lors du deuxième week-end de mars, on revient ensuite à l'heure normale en reculant l'horloge le premier dimanche de novembre.

L'heure avancée a été créée pour accroître la productivité pendant la Première Guerre mondiale.

Avec les informations de La Presse canadienne et de CBC