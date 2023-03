Un magicien porteur d’espoir pour les personnes atteintes du cancer

À Caraquet, dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, petits et grands ont la chance de participer à des ateliers de magie proposés dans le cadre de la semaine de relâche scolaire.

Ces ateliers sont présentés par un magicien gaspésien dont le parcours et la motivation pourraient en inspirer plus d’un.

David Philippe est parti à l’aube de Gaspésie afin de partager quelques-uns de ses trucs à Caraquet.

L’objectif est de donner un peu de joie à ces magiciens en herbe qui ne demandent que de s’en faire mettre plein la vue.

Les jeunes étaient nombreux à venir assister au spectacle du magicien David Philippe, à Caraquet. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

J’ai tout appris par moi-même, je n’ai jamais suivi de cours. Mais je ne suis pas un grand magicien, ni un manipulateur, peut-être avec les cartes. La présentation, le personnage, je m’y mets avec humour. J’improvise beaucoup avec les enfants ou toutes les clientèles. J’adore ça. Je pense que je suis la personne qui voit le plus de sourires dans une journée , raconte David Philippe.

Un parcours atypique

Son parcours de vie atypique l’a amené à partager sa passion de toujours : la magie.

En 2010, au début de la trentaine et avec deux enfants en bas âge, il apprend qu’il est atteint d’un cancer du poumon.

Puis, deux ans après, j’ai récidivé avec un cancer au cerveau avec des métastases aux os , ajoute-t-il.

Affligé par la maladie, il a la ferme intention de ne pas se laisser abattre.

« J’ai décidé d’être le papa du film La vie est belle de Roberto Benigni et de montrer le plus beau à mes enfants parce qu’on me donnait de un à trois ans à vivre. » — Une citation de David Philippe

Admissible à un traitement d'exception

Pendant ses traitements contre le cancer, David Philippe pense à se changer les idées pour lui et pour ceux qui l’entourent.

J'apportais toujours un jeu de cartes. Des fois, je passais pour un simple bénévole à l’hôpital. Je n’étais pas un clown triste. C’est vraiment ma passion qui m’a permis de passer à travers. Si la magie n'avait pas existé dans ma vie, je ne serais peut-être pas ici à vous parler en ce moment , croit-il.

Après des années difficiles, sa chance tourne. Sous les recommandations de son oncologue, il entreprend un traitement avec un médicament appelé Xalkori, un médicament auquel très peu de patients canadiens sont admissibles à cause de la nature de leur cancer.

J’avais une chance sur 20 d’y répondre et j’y réponds exceptionnellement. Ç’a fait disparaître les sept métastases que j’ai aux os. Au bout de six mois, tout a disparu. Puis je n’ai jamais eu de rechute. Je me considère extrêmement chanceux , estime-t-il.

J’ai le chapeau de papa, j’ai le chapeau de magicien, j’ai le chapeau de travailleur. Il y a plein de gens qui m'écrivent une fois leur mère à l’hôpital. Je n’ai jamais refusé parce que je sens que c’est un des métiers que la vie m'a accordés. Je me sens comme un porteur d’espoir , pense-t-il.

D’après les informations de Mario Mercier