Cafouillage à la SAAQ : les camionneurs inquiets de ne pas pouvoir rouler hors Québec

Richard Pellerin, un chauffeur de camion indépendant basé dans la région de la Mauricie, affirme que s'il n'obtenait pas le renouvellement de son immatriculation, il devra laisser son véhicule stationné. Les camionneurs qui transportent des marchandises à l'extérieur du Québec doivent être immatriculés en vertu de ce qu'on appelle le Régime d'immatriculation international.

Ce problème à la SAAQ nous concerne tous, mais spécifiquement pour notre industrie, ce sont vraiment les enregistrements qui nous impactent directement, qui expirent le 31 mars pour nous tous , soutient M. Pellerin en entrevue.

Interventions de la ministre des Transports

La nouvelle plateforme numérique SAAQclic devait simplifier certaines transactions, notamment le renouvellement des permis, le paiement pour l'inscription et la réservation des examens. Cela s'est toutefois transformé en un cafouillage majeur pour la société d'État et pour le gouvernement de la Coalition avenir Québec.

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a écourté cette semaine une mission en Europe afin qu'elle puisse rentrer au Québec pour gérer la crise. Elle a annoncé un délai de grâce aux détenteurs de permis échus et d'autres mesures visant à réduire l'attente dans les points de service.

Perte de revenus potentiels pour les camionneurs

M. Pellerin, de son côté, dit ne voir aucun signe que la situation s'améliore pour les camionneurs. J'ai vraiment besoin de renouveler mon enregistrement international pour pouvoir travailler après le 31 mars , plaide-t-il. Sinon, mon entreprise sera fermée jusqu'à ce que j'obtienne ce document officiel.

Ne pas obtenir le renouvellement pourrait lui coûter 30 000 $ par mois, soutient-il.

Francis Rouleau, directeur général de l'Association des routiers professionnels du Québec, mentionne que les 150 membres de son association de camionneurs craignent d'être frappés par des amendes s'ils voyagent à l'extérieur du Québec sans renouvellement.

« Tant que le problème persistera le 1er avril, nous aurons probablement plusieurs conducteurs avec des infractions routières et des amendes qui seront très contrariés, et tout cela est dû à un pépin technique. » — Une citation de Francis Rouleau, directeur général de l'Association des routiers professionnels du Québec

Accommodements temporaires

Le plan annoncé par la ministre Guilbault prévoit une prolongation jusqu'au 1er juin de la validité des permis de conduire qui étaient venus à échéance entre le 26 janvier et le 9 mars. Les certificats d'immatriculation des véhicules échus ont été prolongés de 60 jours supplémentaires. Les automobilistes auront également plus de temps pour immatriculer les voitures neuves achetées chez un concessionnaire.

De plus, la validité des permis de conduire étrangers sera maintenue jusqu'au 29 août, afin que les nouveaux arrivants puissent demander un permis du Québec plus tard.

Lundi, le conseil d'administration de la SAAQ a annoncé qu'il recruterait 150 employés supplémentaires dans ses centres de services et prolongerait les heures d'ouverture. La demande est forte, car les automobilistes québécois doivent payer chaque année pour renouveler leur permis. Au Nouveau-Brunswick, un permis de conduire est valide pour quatre ans. Dans les autres provinces, la fréquence est de cinq ans.

Une transition numérique mal planifiée, admet la ministre

Mme Guilbault, qui a visité une succursale de la SAAQ à Montréal vendredi, a admis aux journalistes que l'organisation a mal planifié sa transition numérique et mal communiqué les conséquences de cette transition aux usagers.

Le travail de planification, tant qu'à moi, n'a pas été bien fait, ce qui fait qu'on se retrouve avec des files d'attente qu'on dirait que personne n'avait anticipées, mais il y a aussi le travail de communication. [...] On en a probablement trop peu fait et on tire des leçons de ça , a-t-elle reconnu.

La société d'État n'a pas répondu aux demandes de commentaires jeudi et vendredi.

Mme Guilbault a affirmé que la SAAQ a priorisé les dossiers des camionneurs et des chauffeurs de taxi.

« En aucun cas je ne vais accepter qu'un camionneur ne puisse pas travailler à partir du 31 mars ou du 1er avril parce qu'il n'aurait pas été capable d'avoir son service à la SAAQ . Ce qu'on me dit, c'est qu'en ce moment on est corrects pour offrir le service pour les camionneurs. On les rencontre lundi et si je vois qu'il y a un problème, on va le régler. » — Une citation de Geneviève Guilbault, ministre des Transports

Cependant, M. Rouleau soutient que les camionneurs n'ont vu aucune preuve d'une voie rapide pour eux.