COVID-19 : la C.-B. abandonne la vaccination obligatoire pour les fonctionnaires

La Colombie-Britannique annule sa politique exigeant que les fonctionnaires provinciaux soient vaccinés contre la COVID-19. À compter du 3 avril, les employés de la fonction publique de la province ne seront plus tenus de fournir une preuve de vaccination.

Les employés de la fonction publique en congé administratif pour cause de non-conformité à l’exigence vaccinale auront la possibilité de reprendre le travail. Cette décision a été prise en raison du taux élevé de vaccination parmi les employés du service public et de l'état actuel de la pandémie , explique le ministère des Finances par voie de communiqué.

Selon la province, plus de 98 % des employés de la fonction publique ont satisfait à l’exigence vaccinale.

Le vaccin reste obligatoire pour les travailleurs de la santé

Les personnes qui travaillent dans des établissements soumis à des ordonnances dans le secteur de la santé ou à d'autres exigences en matière de vaccination sont toutefois toujours tenues de se faire vacciner. De plus, l'obligation de vaccination reste en vigueur dans les établissements les plus à risque , comme les établissements de soins de santé.

L'obligation de vaccination pour les employés de la fonction publique, introduite en novembre 2021, a toujours été conçue comme une mesure temporaire visant à protéger les employés et les personnes qu'ils servent , peut-on également lire dans le communiqué.

Le gouvernement provincial ajoute que la vaccination reste la meilleure protection contre les maladies graves causées par la COVID-19 pour les individus, y compris les enfants et les jeunes, et qu'elle a contribué à protéger le système de santé et l'économie de la Colombie-Britannique .

Un syndicat demande une réunion avec l'Agence de la fonction publique

Stephanie Smith, présidente du Syndicat des employés généraux de la Colombie-Britannique (BCGEU), explique que son syndicat a demandé une réunion avec l'Agence de la fonction publique de la Colombie-Britannique pour discuter du changement et s'assurer que tous les membres ont reçu un traitement équitable dans le cadre de la politique désormais annulée.

Depuis le début de la pandémie, les membres du BCGEU ont exigé des éclaircissements sur la manière dont les décisions des employeurs nous affectent et affectent nos vies professionnelles , indique-t-elle dans un communiqué. Notre syndicat se pose un certain nombre de questions sur l'impact de ce changement sur nos membres.

Avec les informations de La Presse canadienne