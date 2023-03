La Sarre lance un budget participatif pour des projets de développement durable

Ces projets pourront être financés par un budget participatif qui dispose d’une enveloppe de 25 000 dollars. Il s’agit d’une volonté qui émane des consultations publiques pour la planification stratégique de la Ville.

On voulait développer un moyen participatif, c’est-à-dire à la portée de la population pour voter pour un projet qui lui tient à cœur. C’est aussi un moyen rapide de réinjecter des sommes d’argent dans la communauté. Ce qu’on souhaite, c’est vraiment un projet pour la population, par la population , explique Fabien Poirier, conseiller en développement durable à la Ville de La Sarre.

La Sarre fait donc appel à la créativité de ses citoyens pour l’aider à atteindre ses objectifs en développement durable, tout en voulant s’assurer de mieux répondre aux besoins du milieu. Les personnes intéressées sont d’abord invitées à produire une lettre d’intention d’ici le 15 mars. L’information se trouve sur le site internet de la Ville.

Au comité en développement durable, on va soutenir la démarche tout au long du prochain mois, ce qui va nous mener jusqu’au 10 avril. Ensuite, la population va pouvoir s’exprimer sur les projets, pour qu’ils soient réalisés en 2023 , précise Fabien Poirier.

Fabien Poirier, conseiller en développement durable à la Ville de La Sarre. (Photo d'archives) Photo : Crédit photo / Jean Caron

Accompagner les citoyens

Des formations et des séances de travail sont donc prévues pour accompagner les gens qui souhaitent élaborer un projet. Ces projets doivent s’inscrire dans les trois grands principes du développement durable : l’environnement, le social et l’économie.

Si on souhaite s'inspirer, il y a beaucoup de projets qui ont été faits en budget participatif dans les six dernières années, partout à travers les régions. On invite les gens possédant des terrains à La Sarre qui n’ont pas de vocation, qui ne sont donc pas aménagés, et qui souhaitent les mettre à la disposition de leur entourage, à soumettre un projet. On trouve que c’est une belle participation communautaire, de redonner comme ça des terrains pour permettre d’avoir un esprit de communauté avec ses voisins , raconte Fabien Poirier.

À compter du 11 avril, la population pourra se prononcer sur les projets qu’elle souhaite appuyer avec ce budget participatif. Les citoyens pourront voter sur une plateforme en ligne ou encore sur papier, à la bibliothèque municipale de La Sarre.

Un comité sur le développement durable

Ce projet de budget participatif est encadré par le comité consultatif en développement durable de la Ville de La Sarre. Créé en mars 2022, ce comité a d’abord été formé de cinq représentants de l’administration municipale.

Trois des cinq nouveaux membres issus de la communauté qui siègent au comité consultatif sur le développement durable de la Ville de La Sarre : Megan Audet, Vincent Fluet et Pierre-Paul Rocheleau. Absentes: Bianca Bédard et Virginie Warnet-Larochelle. Photo : Gracieuseté

On vient toutefois d’y greffer cinq nouveaux membres issus de la communauté : Megan Audet, Bianca Bédard, Vincent Fluet, Pierre-Paul Rocheleau et Virginie Warnet-Larochelle.