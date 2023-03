La Colombie-Britannique surveille la prescription d’Ozempic aux Américains

C'est notamment le cas auprès des influenceurs qui en font la promotion sur les réseaux sociaux, et de célébrités américaines. Sur TikTok, les vidéos associées au mot-clic Ozempic ont accumulé 630 millions de visionnements.

Au cours d’une conférence de presse vendredi, Adrian Dix a assuré que l’enquête lancée en janvier suit son cours. On regarde ces chiffres chaque semaine pour voir ce qu’il se passe.

L’Ozempic agit de manière à contrôler le taux de glycémie chez les adultes souffrant de diabète de type 2. Son utilisation est néanmoins détournée à des fins esthétiques pour perdre du poids malgré des effets secondaires.

Certaines personnes font la promotion du médicament pour la perte de poids à l'aide d'un mot-clic sur les réseaux sociaux. Photo : getty images/istockphoto / imyskin

Aux États-Unis, le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) affiche une pénurie du médicament pour les patients atteints de diabète de type 2. Des pharmacies américaines manquent de stylos injecteurs qui délivrent des doses de 0,25 et 0,5 mg. Le FDA indique sur son site que la raison de cette pénurie est l’augmentation de la demande.

Une surveillance accrue

En Colombie-Britannique, le ministre de la Santé assure garder un œil sur ce phénomène. On continue de regarder la situation, qui est en baisse depuis quelque temps, du nombre de [médicaments] donnés à des gens étrangers [en] Colombie-Britannique, et on va continuer de le faire , insiste Adrian Dix.

Il ajoute qu’il veut s’assurer que la province ne devienne pas un fournisseur d’Ozempic. En janvier, Adrian Dix a facilité l’accès pour la population britanno-colombienne à des traitements pour le diabète, dont l’Ozempic, disponible sur ordonnance. Le coût du médicament est désormais couvert par Pharmacare, le régime d’assurance-médicaments de la province.