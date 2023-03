Des services de garde toujours pleins en 2025 pour deux MRC de la Côte-Nord

Deux des trois MRC du Québec qui manqueront le plus de places en services de garde d'ici deux ans se trouvent sur la Côte-Nord, selon le ministère de la Famille. Les MRC de Caniapiscau et de la Minganie afficheront un taux d'occupation respectif d'environ 115 % et 113 % dans leurs installations en 2025.

La directrice générale du Regroupement des CPE de la Côte-Nord, Odette Lavigne, met d’abord en cause la pénurie de main-d’œuvre pour expliquer ces prédictions.

Elle juge néanmoins que le modèle utilisé par le ministère de la Famille pour financer les CPE de la province contribue au manque de places en services de garde sur la Côte-Nord.

Odette Lavigne, directrice générale du regroupement des CPE de la Côte-Nord (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Odette Lavigne estime qu’il faudrait calculer en fonction de la demande auprès des municipalités distinctes, plutôt que de regarder les besoins par MRC . L’exemple de la Haute-Côte-Nord est probant, selon elle.

Quand on décline du côté de Forestville, on voit un léger surplus de place, mais du côté de Tadoussac, on voit un déficit, explique Mme Lavigne. Mais un parent n'ira pas d'une place à une autre, c'est trop loin. [...] Donc oui, ça peut accrocher au niveau de l’estimation des places.

Le ministère prévoit par contre que la grande majorité des autres MRC de la province feront état d'un surplus de places disponibles au sein de leurs services de garde d'ici deux ans.

Modèle de financement à revoir?

À l'heure actuelle, le gouvernement finance les centres de la petite enfance en fonction du taux d'occupation et du taux de présence. Ainsi, si un CPE ne comble pas toutes ses places, son financement est réduit.

Cependant, même si toutes les places ne sont pas occupées, le CPE doit malgré tout payer à temps complet une éducatrice pour s’occuper des enfants inscrits dans ce groupe incomplet.

Et pour Odette Lavigne, un tel modèle décourage les CPE à développer de nouvelles places, par peur d'essuyer un déficit budgétaire.

La directrice générale du CPE Picassou en Minganie, Nadia Ziat, confirme qu'elle préfère ne pas développer de nouvelles places, notamment en raison de ce modèle de financement.

« Les places qui ne sont pas comblées ne sont pas subventionnées dans un CPE. » — Une citation de Nadia Ziat, directrice générale du CPE Picassou

Mme Ziat donne un exemple simple afin d’illustrer le problème avec ce modèle de financement. Si je voulais ajouter un groupe de huit places, ça se peut que je ne comble que quatre places. Sauf que moi, je vais payer une ressource à temps plein, que j’aie quatre ou huit enfants. [...] Donc j’aurai un déficit, parce que j’aurai quatre subventions de moins si j’ai juste quatre places occupées et non huit.

Une situation qui incite à la prudence, d’après Mme Ziat, car les installations pourraient risquer de devenir déficitaires.

Pas seulement une question d’argent

Pour Odette Lavigne, le manque de flexibilité exerce aussi un effet sur le manque de place.

Actuellement, le financement fonctionne selon trois groupes d’âge, soit les 0 à 18 mois, les 18 à 48 mois et les 48 mois et plus. Chaque groupe est contingenté selon une limite du nombre d’enfants, par catégorie d’âge. Ces places ne sont pas facilement interchangeables.

Selon Odette Lavigne, il serait plus adéquat qu’il y ait un nombre absolu de places disponibles et flexibles pour l’ensemble des catégories d’âge, c’est-à-dire transférables à d’autres catégories d’âge conditionnellement aux besoins, plutôt que d’avoir des limites scindées par tranches d’âges. Le tout en respectant les ratios de chacune des catégories.

Une situation que vit Nadia Ziat sur le terrain depuis quelques années, alors que la demande pour les poupons est toujours plus importante que pour les autres catégories d’âge.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe