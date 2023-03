10 M$ pour les câbles optiques aux Îles : Joël Arseneau veut plus de transparence

Le gouvernement publiait dans la Gazette officielle du Québec, le 8 février dernier, l’octroi de cette somme qui servira notamment à effectuer des travaux d’entretien et de réparation ponctuels sur les câbles de télécommunication sous-marins qui relient la Gaspésie aux Îles de la Madeleine.

Deux câbles relient l'archipel au continent afin d'assurer les services de télécommunications (archives). Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Le député madelinot se dit perplexe quant à ce décret qui présente peu de détails concernant l’utilisation de cette enveloppe.

Le gouvernement a déjà dépensé 8,5 millions de dollars — 5 millions pour des réparations de câbles parce qu’ils ne sont plus assurables et 3,5 millions pour un lien micro-ondes — et là avec l’annonce, on est rendu à 18,5 millions de dollars investis dans des câbles qui sont vieux, qui sont fragilisés et qui sont vétustes , affirme M. Arseneau.

« On n'a toujours pas de solution à moyen ou long terme. On a besoin d’un éclairage pour savoir où le gouvernement s’en va. » — Une citation de Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

Raccordement électrique

Selon le décret, le montant octroyé pourrait également servir à la réalisation d’études en vue de la mise en place d’un lien de télécommunication supplémentaire entre l’archipel et le continent.

Pour Joël Arseneau, la question d’une nouvelle étude vient remettre en question le projet d’Hydro-Québec de raccorder les Îles-de-la-Madeleine au réseau électrique. Est-ce que ça signifie que le gouvernement abandonne le projet? , se questionne le député.

En 2018, le gouvernement du Québec avait refusé d’investir dans un remplacement des câbles de télécommunication. Il avait alors signifié son intention d’en ajouter un supplémentaire au moment où Hydro-Québec allait procéder au raccordement hydroélectrique, alors prévu en 2027. Depuis, la Régie de l’énergie a toutefois rejeté la proposition de la société d’État.

Maintenant, on nous dit qu’on injecte un autre 10 millions de dollars, qui n’est pas un investissement dans le développement du milieu, parce qu’il n’y a pas de retombées économiques de ce montant-là. Ils n’ont pas le choix de le faire maintenant, parce que la mauvaise décision a été prise en 2018 et que les câbles sont vétustes , déplore l'élu.

Pour lui, une question importante subsiste concernant le nouveau lien qui pourrait résulter des études réalisées grâce à l'aide du provincial. Est-ce qu’il s’agit d’un nouveau lien de télécommunication qui fait abstraction du projet d’Hydro-Québec ou on parle de favoriser la pose d’un lien à l’intérieur des canalisations d’Hydro-Québec ? , s'interroge Joël Arseneau.

Qu’en pense le nouveau maire ?

Le nouveau maire des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette, indique qu’il est encore trop tôt pour commenter ce dossier.

Il n’y a pas eu d’annonce et pour l’instant, je ne sais pas grand-chose, dit M. Valiquette. S’il y a un volet ''étude'', oui, j’ai les mêmes questions que M. Arseneau, mais je me dis qu’on va avoir une réponse là-dessus éventuellement.

Antonin Valiquette a été élu maire des Îles-de-la-Madeleine le 5 mars dernier (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

M. Valiquette indique également vouloir consulter le RICEIM avant de commenter davantage. Il reconnaît que ce sera l’un des dossiers importants de son mandat à la mairie, débuté vendredi dernier avec son assermentation.

Le Réseau intégré de communications électroniques des Îles-de-la-Madeleine n’a quant à lui pas voulu commenter cet octroi publié dans la Gazette officielle du Québec.

Avec la collaboration de Joane Bérubé.