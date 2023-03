Un élève déchire des pages du Coran dans une école ontarienne

Les élèves d'une école secondaire à l'Est d'Oshawa, en Ontario, font part de leurs préoccupations au conseil scolaire après qu'une vidéo semblant montrer un élève déchirant des pages d'un Coran a commencé à circuler la semaine dernière.

Les responsables du conseil scolaire ont déclaré avoir pris connaissance d'un incident préoccupant d'islamophobie le 3 mars à l'école secondaire de Courtice, après qu'un élève ait endommagé un Coran plus tôt dans la journée.

Bien que nous ne puissions pas commenter les mesures disciplinaires individuelles, le conseil scolaire de Kawartha Pine Ridge prend au sérieux toutes les allégations de discrimination et prend des mesures immédiates pour remédier à cet incident très grave , ont déclaré le président du conseil, Steve Russell, et la surintendante de l'éducation, Jamila Maliha, dans un communiqué jeudi.

Le [conseil] ne tolérera pas les actes de haine envers des personnes ou des symboles de foi et est résolu dans son engagement envers les valeurs d'équité, de diversité, d'inclusivité, de dignité et d'humanité de chaque individu , ont-ils ajouté.

« Nous nous engageons à réparer le mal qui a été causé à la communauté musulmane à la suite de cet incident. » — Une citation de Conseil scolaire de Kawartha Pine Ridge

CBC Toronto a reçu une vidéo semblant montrer les actions de l'étudiant, mais n'a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante son authenticité. Dans la vidéo, un garçon est apparu pour ouvrir le Coran, arrachant des pages et les froissant.

Munawara Mazlomyar, une élève de 12e année à l'école, dit avoir été stupéfaite par l'incident.

Elle ajoute que l'Association des étudiants musulmans de l'école avait organisé ce jour-là un événement intitulé Posez une question à un musulman , pour discuter avec des étudiants non musulmans de la religion et tenter de lutter contre l'islamophobie.

Nous avons affiché des Corans traduits en anglais parce que nous voulions que quiconque souhaitant en savoir plus sur notre religion puisse le prendre et le lire , a déclaré l’étudiante.

Munawara Mazlomyar raconte qu'un étudiant a attrapé l'un des Corans exposés et que cette vidéo est apparue plus tard montrant cette personne déchirant et froissant des pages.

« J'étais extrêmement contrarié. J'avais le cœur brisé parce que la raison pour laquelle nous les avions exposés était que les gens acquièrent des connaissances sur l'islam. » — Une citation de Munawara Mazlomyar, étudiante

L’adolescente pense que les élèves auraient dû être informés de l'incident par l'administration de l'école avant de découvrir ce qui s'était passé sur les réseaux sociaux ou par le bouche-à-oreille. Elle demande maintenant à l'école et au conseil scolaire de lancer une campagne éducative pour contrer l'islamophobie et permettre des discussions en classe sur la question.

Vendredi, le ministre de l'Éducation de l'Ontario, Stephen Lecce, a condamné ces actions.

Je ne veux pas qu'un enfant, en particulier les enfants musulmans de cette école, de la province ou du pays, soit découragé , a déclaré le ministre.

Nous croyons en eux, nous les soutenons et nous allons continuer à financer les organisations qui les défendent afin que nous ne voyions plus ce type d’incident se reproduire.

Stephen Lecce a ajouté qu'il était heureux que le gouvernement continue de financer l'Association musulmane du Canada pour aider à former le personnel et les étudiants à lutter contre l'islamophobie.

Avec les informations de CBC