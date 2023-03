Une campagne de financement pour honorer la mémoire d’une Fransaskoise morte de cancer

Un objectif de collecte de 1000 $ a été fixé. La somme collectée sera reversée à trois organismes locaux, que sont OUTSaskatoon, l’Association jeunesse fransaskoise et la Fondation de l’Hôpital royal universitaire de Saskatoon.

Marissa était une personne remarquable, mais elle ne cherchait jamais à se faire remarquer. C'était quelqu’un qui voulait vraiment redonner à sa communauté, pis qui était très connecté, même quand elle était à Ottawa, à sa Saskatoon natale , explique son ami et fondateur de la campagne, Timothy Gulliver.

« Beaucoup d’entre nous souhaitons lui rendre hommage et commémorer sa vie en donnant un peu d’argent aux causes qui lui tenaient à cœur : ami et fondateur de la campagne. »