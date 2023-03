À Edmonton, la fermeture annoncée du parc Hawrelak est mal accueillie par des usagers

Le parc Hawrelak est une destination de choix pour les amoureux de la nature et du plein air. Il est aussi réputé pour être l'endroit qui abrite de nombreux événements culturels, dont le Festival du patrimoine qui draine chaque été des milliers de festivaliers.

La fermeture entière du parc à compter de lundi s’explique par le fait que ses installations sont vieillissantes et qu'elles nécessitent d'être réhabilitées pour être en mesure de répondre aux demandes actuelles et futures, explique dans un courriel Pascale Ladouceur, directrice de la planification et de la conception des infrastructures de la Ville.

Elle souligne que la majeure partie de l'infrastructure actuelle date des débuts de l’ouverture du parc, en 1967.

Pascale Ladouceur, la directrice de la planification et de la conception des infrastructures de la Ville d'Edmonton, souligne que les installations du parc sont vieillissantes et nécessitent une mise à niveau. Photo : Radio-Canada / Joelle Bouchard

Pour de nombreux usagers, cette fermeture annoncée est un coup dur, car elle les privera pendant longtemps d'un des lieux les plus populaires de la capitale albertaine. C’est le cas de Susan Querengesser, qui dit fréquenter le parc en famille tous les dimanches après la messe, et ce, depuis la fin des années 1960.

Elle s’y est rendue vendredi pour faire ce qui pourrait être son dernier tour de piste sur la patinoire. Cela la rend triste, car elle explique : C’est ici que j’ai appris à patiner.

Susan Querengesser soutient que les travaux de mise à niveau du parc auraient pu être programmés par phases pour que, de cette façon, les autorités municipales ne se trouvent pas dans l’obligation de le fermer entièrement.

Susan Querengesser dit fréquenter le parc en famille tous les dimanches après la messe depuis la fin des années 1960. L'annonce de la fermeture du parc l'a rendue amère. Photo : Radio-Canada

La fermeture complète du parc pointée du doigt

Barry Sutherby, qui y vient depuis les années 1990 pour faire de la marche ou du vélo, est du même avis, même s’il dit comprendre le bien-fondé des travaux prévus. La question qui me taraude est pourquoi faut-il fermer entièrement le parc?

« L'explication serait probablement liée à des problèmes de logistique et de sécurité. Mais, de mon point de vue [les autorités municipales] auraient pu garder certaines parties ouvertes plutôt que de fermer 100 % du parc. » — Une citation de Barry Sutherby, un usager qui fréquente le parc depuis une trentaine d’années

La Ville répond que la fermeture complète du parc pendant trois ans est nécessaire pour des raisons de sécurité en raison de l'étendue et de la complexité de cette réhabilitation .

Elle ajoute être consciente de l'importance et la popularité du parc Hawrelak auprès des Edmontoniens et promet de faire de son mieux pour le rouvrir dès que les travaux de réhabilitation seront terminés .

La Ville souligne aussi avoir lancé des consultations en 2018 avec les principaux utilisateurs du parc, y compris les organisateurs de festivals et d’autres événements sportifs et culturels.

Les échanges ont porté sur la façon dont l'infrastructure actuelle du parc pourrait mieux soutenir les programmes, les services, la sûreté, la sécurité, l'accès et la circulation. Les commentaires recueillis ont été pris en compte dans l'élaboration du plan du projet et la définition des priorités, selon Pascale Ladouceur.

Le projet va nécessiter d'abattre des arbres, indique la Ville d'Edmonton. Photo : Radio-Canada

Des préoccupations environnementales

Les travaux de réhabilitation du parc Hawrelak soulèvent d’autres préoccupations en lien avec la protection de l’environnement, la Ville ayant fait savoir qu’une partie du projet va nécessiter d’abattre des arbres.

La Ville assure que cela se fera sous la supervision de biologistes pour s'assurer que les lois sur les oiseaux et la faune sont respectées et que des arbres de remplacement seront plantés au cours de la dernière année du projet .

Universitaire retraitée et membre d’un groupe d’aînés qui fréquente le parc tous les vendredis depuis au moins cinq ans, Donna Fong se dit catégoriquement opposée à l'abattage des arbres dans le parc. Photo : Radio-Canada

Une universitaire retraitée, Donna Fong, martèle néanmoins son opposition à l’abattage des arbres. Elle fait partie d’un groupe d’aînés qui fréquente le parc tous les vendredis depuis au moins cinq ans.

« Nous sommes très préoccupés par le projet d'abattage de 220 arbres, cela représente 19 % des 18 182 arbres du parc Hawrelak. » — Une citation de Donna Fong, usagère du parc Hawrelak

Donna Fong en compagnie de ses compagnons de marche au parc Hawrelak. Photo : Radio-Canada / Bassirou BA

Donna Fong soutient que l’option de remplacement des arbres qui seront abattus est une mauvaise solution, car cela prend beaucoup trop de temps pour reconstituer une végétation détruite qui comprend des arbres matures.

La Ville annonce sur son site Internet que des échanges auront lieu avec des communautés autochtones sur la façon d'atténuer l'impact des travaux sur l’écosystème environnant, notamment sur la rivière Saskatchewan Nord, située à proximité.

Le projet de réhabilitation du parc Hawrelak coûtera au total près de 134 millions de dollars.