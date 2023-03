Réfection de la piste : l’Aéroport de Val-d’Or attend l’argent du fédéral

Le projet a été déposé en 2020. Il prévoit le resurfaçage de la piste de 10 000 pieds, de la voie de circulation principale et du tablier, devant l’aérogare. ARVO veut également remplacer le système de balisage sur la piste.

« Le dernier asphaltage remonte à 1994. La piste est due, même si elle a été très bien entretenue. On fait des réparations de fissures, mais à un moment donné, on ne voit plus l’asphalte, juste le goudron et le colmatage. »