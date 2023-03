Jeux du Québec : observer Rivière-du-Loup pour mieux préparer Rimouski

Toute la semaine, des membres du comité organisateur rimouskois ont fait la tournée des installations à Rivière-du-Loup pour prendre des notes.

La réalité a bien changé entre 2019, moment où le comité a présenté son cahier de charges, et 2023, année où aura lieu la 57e Finale des Jeux.

Si Rivière-du-Loup a dû vivre avec les effets de la pandémie de COVID-19, Rimouski devra probablement composer avec la récession et ses effets sur l’économie de la région.

On est en plein dedans , assure la directrice générale de la 57e Finale des Jeux du Québec, Chantal Pilon. On sent qu’il y a une précarité économique qui est là et ça affecte tous mes commanditaires.

La femme d'affaires Chantal Pilon est la directrice générale des Jeux du Québec à Rimouski, qui auront lieu du 21 au 29 juillet 2023. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Finaliser le financement de l’organisation de la Finale est difficile dans ces circonstances, souligne Mme Pilon.

Une camaraderie entre les deux comités organisateurs est donc la bienvenue. Selon Chantal Pilon, des bénévoles de Rivière-du-Loup seront sûrement mobilisés pour la Finale à Rimouski.

En plus de l’équipe rimouskoise, des gens de Sherbrooke et de Trois-Rivières étaient également à Rivière-du-Loup dans l’optique de préparer leur propre finale des Jeux du Québec, respectivement en 2024 et en 2025.

Avec les informations de Patrick Bergeron