The Flaming Lips, Lil Yachty, Fred again. : Osheaga dévoile sa programmation complète

S’ajoutent à Aya Nakamura et The National, les vedettes Fred again.., Kim Petras, Japanese Breakfast, ou encore The Flaming Lips, qui interpréteront leur album Yoshimi Battles the Pink Robots dans son intégralité, seront de la partie pour la 16e édition du festival, qui aura lieu du 4 au 6 août, au Parc Jean-Drapeau de Montréal.

Cette année, le hip-hop sera mis à l’honneur, peut-on lire par voie de communiqué, avec des performances des artistes américains 070 Shake, Joey Bada$$, Lil Yachty, Baby Keem, protégé de la vedette Kendrick Lamar, ou encore du porte-étendard de la drill anglaise, Central Cee.

L’éclectisme sera de mise par la variété des sonorités et des styles représentés : on y entendra de l’Afro pop, du indie rock, de la bass music, de l’électro, et du disco, entre autres choses. Le festival présentera, comme à son habitude, un mélange d’artistes établis et émergents d’ici et d’ailleurs.

Parmi les artistes québécois qui se produiront au festival, on pourra entre autres retrouver Milk & Bone, Alicia Moffet, Sarahmée, première artiste hip-hop en nomination dans la catégorie Révélation de l’année au Gala de l’ADISQ, le rappeur aux 40 millions d’écoutes Mindflip et l’envoûtante Xela Edna.