Pas toujours facile pour un politicien d’affronter la critique, constate Marc Garneau

Le projet de loi vise entre autres à mieux protéger et promouvoir le français partout au pays. Au comité parlementaire chargé de réviser C-13, M. Garneau s’est opposé à ce que la loi 96 sur la langue officielle et commune du Québec ait préséance sur la loi fédérale en cas de conflit d’interprétation.

« J'ai été accusé de mépriser le Québec, d'être un vendu, d'être un "angry phone", d'être un colonisé. Les attaques ont été très très fortes. » — Une citation de Marc Garneau, ancien député de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount

Des propos qui l’ont d’autant plus étonné, car il se considère un fier Québécois et qu’il reconnaît la nécessité de protéger la langue française. Il a rappelé à l’animateur Daniel Thibeault avoir été l’un des premiers politiciens à proposer la reconnaissance de la nation québécoise. La résolution a été adoptée en octobre 2006 lors du congrès spécial de l’aile québécoise du Parti libéral du Canada.

Ça m'a choqué. Ça m'a fait mal parce que je suis une personne de principe. Même si les gens ne sont pas nécessairement d'accord avec moi, c'est important que je maintienne mes principes , a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, l’examen du projet de loi C-13 s’étire en longueur puisque mardi dernier, les membres du comité parlementaire ont ajouté du temps pour débattre des nombreux amendements.

En prenant sa retraite, l’ancien ministre respecte l’engagement qu’il avait pris auprès de sa famille l’automne dernier. Il voulait terminer le travail du comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir, dont il était le coprésident. Le rapport a été déposé en février et mercredi dernier, il annonçait au caucus libéral son départ.

Son exclusion du Conseil des ministres par Justin Trudeau après l’élection de 2021 n’explique pas non plus sa démission, prend-il soin de dire. Il avait pourtant prévu de ne pas briguer les suffrages après le scrutin de 2019. Mais étant devenu en janvier 2021 le quatrième ministre des Affaires étrangères en cinq ans, il avait convaincu son épouse et ses enfants de se représenter pour poursuivre le travail entamé par son gouvernement.

Sa nomination au Cabinet reste sans aucun doute son plus beau souvenir. La soirée où le premier ministre m'a dit qu'il me confiait le travail de ministre, ça a été vraiment un rêve réalisé parce que j'avais été sept ans dans l'opposition , se rappelle l'ancien député.

Mais c’est au ministère des Transports, qu'il a dirigé pendant plus de cinq ans, qu’il tire sa plus grande fierté.

C'est rare qu'un ministre reste dans un poste pour une longue période comme ça , souligne-t-il. Et puis c'est un ministère que j'ai adoré et où je pense que nous avons réalisé des choses importantes vis-à-vis de la sécurité, vis-à-vis de l'aspect compétitif du transport, parce qu’on est un pays d'exportateurs. Il faut que notre réseau de transport fonctionne.

Marc Garneau a tiré une grande fierté de son passage au ministère des Transports. Photo : Radio-Canada

Il va sans dire que M. Garneau a piloté de nombreux dossiers, dont celui des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement et de la baisse d’achalandage chez les transporteurs aériens pendant la pandémie. Les compagnies aériennes lui ont reproché de ne pas leur venir en aide alors qu’elles essuyaient des pertes financières substantielles.

Je suis une personne très cartésienne

L’interdiction de vol imposée au Boeing 737 MAX 8 en 2019 donne aussi un aperçu de sa personnalité. Le Canada avait mis du temps à interdire l’usage de l’appareil alors que de nombreux pays et plusieurs compagnies aériennes l’avaient cloué au sol, inquiétés par deux écrasements survenus quelques minutes après le décollage.

C’est très important de ne pas se laisser influencer par les émotions , avait-il déclaré au journaliste Patrice Roy, le 13 mars 2019, lorsque Transports Canada avait fermé son espace aérien aux 737 MAX 8 après l’analyse des dernières données satellites, juste avant l’écrasement des appareils.

Marc Garneau constate qu’il n’était pas un politicien enclin aux jeux politiques. Il se décrit plutôt comme un fonctionnaire. Je suis une personne très cartésienne. C'est pour ça que je suis devenu ingénieur.

Lors de son dernier discours à la Chambre des communes, il a invité tous les députés à faire preuve de plus de courtoisie et de dignité.

Il faudrait être moins partisan. Ça ne veut pas dire qu'on ne critique pas. On a différentes façons de voir les choses et c'est parfaitement acceptable de dire pourquoi on n'est pas d'accord avec quelque chose.

Redevenu simple citoyen de sa circonscription, Marc Garneau prévoit compléter ses mémoires et profiter de la compagnie de ses proches.