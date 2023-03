Cercle de feu : Neskantaga réitère son opposition à la construction de la route d’accès

Le Chef de la Première Nation de Neskantaga, Chris Moonias, affirme que le gouvernement ontarien n’a pas obtenu la permission de sa communauté pour traverser la rivière Attawapiskat, et que personne ne va traverser cette rivière sans notre consentement libre et éclairé .

« Nous allons nous en assurer, peu importe les moyens nécessaires. » — Une citation de Chris Moonias, chef de la Première Nation de Neskantaga

Le gouvernement Ford a présenté en début de semaine un cadre de référence pour la construction de cette route.

Le plus récent plan de construction de la route vers le cercle de feu, selon les dires du gouvernement, est dirigé par les Premières Nations, mais Neskantaga souhaite davantage de consultations et de bénéfices pour la communauté avant de donner son accord au projet.

Ils disent qu’ils parlent à toutes les Premières Nations, mais ce n’est pas vrai, en fait ils parlent à certaines Premières Nations et disent que ce sont toutes les Premières Nations , déplore quant à lui le député NPD de Kiiwetinoong, Sol Mamakwa.

Lors de la période des questions jeudi à Queen’s Park, le ministre du Développement du Nord, Greg Rickford, a souligné l’importance de la route du cercle de feu pour le développement économique de la province.

Greg Rickford affirme que le gouvernement Ontario veut obtenir un consensus avec les Premières Nations. Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

Il a affirmé que son gouvernement est fier de ses efforts pour créer un consensus avec les Premières Nations au sujet de plusieurs projets de ressources naturelles .

M. Rickford a assuré que ces projets allaient offrir de la prospérité aux communautés défavorisées dans la région .

Une mésentente sur l’environnement et la prospérité

M. Mamakwa rappelle qu’une des craintes de Neskantaga est l'impact de la construction de la route vers le cercle de feu sur la rivière Attawapiskat.

Ils ont accès à l’esturgeon, et ce poisson fait partie de leur manière de vivre depuis des millénaires, et cette rivière fait partie de leur territoire traditionnel et cela va avoir un impact sur le mode de vie, nous devons nous attarder à cela , affirme-t-il.

Sol Mamakwa, député provinicial pour la circonscription de Kiiwetinoong. Photo : CBC Logan Turner

Le chef Moonias affirme que les consultations doivent avoir au centre la croissance et les bénéfices pour la Première Nation en échange d’un droit de passage.

J’ai vu trop souvent des Premières Nations qui ne bénéficient pas de projets miniers qui sont installés sur leur territoire ancestral, j’ai l’ai vu de mes yeux. Ces communautés ne prospèrent pas, je les vois continuer de vivre dans des conditions du tiers monde , explique-t-il.

Ce n’est pas ce que nous voulons , affirme-t-il, ajoutant que sa communauté vit encore sous un avis d’ébullition de l’eau, et a encore des problèmes de pauvreté.

Avec les informations de CBC