La petite histoire de la baguette d’un chef d’orchestre

Gilles Auger, le directeur musical et fondateur de l'Orchestre symphonique de Lévis, possède la même baguette depuis dix ans, et pour lui, pas question de s'en passer.

À un moment donné, il y a un musicien à l'orchestre qui m'a joué un tour puis il l'a caché, se souvient le chef d’orchestre. Parce que je la laissais sur mon lutrin et j'arrive puis la baguette n'était plus là. Je vous jure, j'ai comme angoissé cinq minutes.

Il poursuit en se rappelant qu’il a regardé les musiciens. Là il y a quelqu'un qui m'a joué un tour puis j'en ai vu un dans la gang qui avait le sourire jusque derrière les oreilles , raconte-t-il en riant.

Comme les violonistes, les clarinettistes ou encore les bassistes, le chef d'orchestre maitrise lui aussi son instrument : la baguette.

Gilles Auger, le directeur musical et fondateur de l'Orchestre symphonique de Lévis, possède la même baguette depuis de nombreuses années. Photo : Radio-Canada

La baguette de direction comme on la connaît aujourd'hui est utilisée seulement depuis le XIX siècle. Auparavant, les orchestres étaient dirigés par différents accessoires.

Au départ, à l'époque du Roi Soleil Louis XIV, le roi de la musique c'était Lully. Jean-Baptiste Lully battait la mesure en tapant avec un gros bâton sur le sol , nous apprend Gilles Auger.

Imaginez-vous à chaque temps, il fait bang bang, dit-il en mimant le geste. Puis un moment donné, le gars s'est donné un coup de bâton sur le pied, le pied s'est infecté et il est mort de la gangrène , explique Gilles Auger.

En effet, la mort de Jean-Baptiste Lully, ou Giovanni Battista Lulli de son vrai nom en italien, est aussi célèbre que sa musique.

Les livres d’Histoire parlent de lui comme un fougueux musicien, passionné, qui a planté le lourd bâton dans son pied lui procurant une douleur insoutenable.

L’arrivée de la baguette

Et là, on est à la deuxième moitié du XIXe siècle, il y a Félix Mendelssohn, un compositeur très célèbre qui a été le premier chef d'orchestre moderne on va dire. Il a pris une partition, il l'a roulé et il s'est fait une baguette avec.

Les baguettes sont pour la plupart fabriquées en bois. Le mouvement de la main du chef d’orchestre doit être visible pour chaque musicien, qu’il soit à quelques centimètres ou au dernier rang de l’orchestre.

Les gens disent souvent "à quoi ça sert un chef d'orchestre", bien c'est à battre les temps, à donner le métronome, la vitesse et s'assurer que les musiciens jouent ensemble , mentionne Gilles Auger.

Propulser les musiciens

Le chef va modeler la musique, il va insuffler à la musique, une énergie. Notre matière première c'est l'énergie et le son ce sont nos matières premières.

Chaque printemps, le maestro offre des ateliers intensifs de direction d'orchestre, permettant à de jeunes chefs de se frotter au métier.

« Comme je dis à mes étudiants : il ne faut pas s’occuper de la baguette. Votre mouvement c’est la main, la baguette, elle, va juste amplifier le mouvement. » — Une citation de Gilles Auger

C’est comme si j’avais une grande console où je dis "plus fort la flûte, moins fort les violons", image-t-il. Sauf que je le fais avec mes mains.

Certains compositeurs donnent toutefois du fil à retordre aux musiciens.

Gilles Auger, chef de l'Orchestre symphonique de Lévis guide ses musiciens. Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

Après une heure de Tchaïkovski, on est complètement détrempé alors que si on joue une petite toune de divertissement de Mozart, on en sort indemne.

Une énergie décuplée au son des instruments

La violoniste Louise Bélanger est d’avis que le chef d'orchestre permet à l’ensemble d’aller chercher l'énergie nécessaire pour livrer la marchandise . Elle le voit aussi comme un élément fédérateur qui permet à tous d'avoir la même vision de l'œuvre et d'avoir le même caractère dans l'interprétation .

Que l'on ait 20, 30 ou 70 musiciens, il faut que l’élan et la vitesse transmises par la baguette donnent naissance à une parfaite harmonie.

« Il y a une certaine autorité naturelle, mais c'est pas forcé, c'est comme naturel et inspirant. C'est comme ça qu'il va nous chercher. » — Une citation de Nicolas Morrissette, violoniste

Gilles Auger a dirigé plusieurs orchestres à travers le monde. L'Orchestre symphonique de Lévis reste pour lui l'une de ses plus grandes fiertés.

Avec Alicia Rochevrier